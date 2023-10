Alejandro Fernández, pasado de copas y Nodal le dice adiós a los tatuajes, lo más leído de la semana

Decepciona Alejandro Fernández

Con 40 minutos de retardo y en estado inconveniente, fue como se presentó esta semana el cantante Alejandro Fernández en un concierto privado en la Arena Ciudad de México, provocando que la gente abandonara el lugar antes de de que terminara el evento.

El hijo de la leyenda musical de la música mexicana, Vicente Fernández, intentó cantar durante su presentación, pero en diversos momentos fue perceptible que tenía sueño y se quedó pasmado por varios segundos en el escenario, mientras el público, desconcertado, grababa el momento con sus celulares.

Además en varios momentos del show "El Potrillo" no cantó, le cedía el turno al público mientras que él cerraba los ojos; Fernández parece quedarse dormido en varios momentos antes de volver a reaccionar y seguir cantando, así lo mostró un video grabado por una asistente y que fue transmitido en el programa "De primera mano".

Lee también: Esta es la serie de HBO Max con casi puntaje perfecto que no te dejará despegarte de la pantalla hasta terminarla

Nodal de cara casi limpia

Después del nacimiento de su hija hace un par de semanas, el cantante Christian Nodal ha dado la sorpresa a sus fans con el avance del tratamiento para desaparecer sus tatuajes, cuando a través de una historia en su cuenta de Instagram se pudo notar la ausencia de algunos de ellos.

La intención de Nodal con esta historia era promover el concierto que ofrecerá en Bakersfield, California, ese mismo día, pero los fans de inmediato notaron no sólo que traía un corte nuevo de cabello, también que ya no se notaban en su rostro algunos de los 10 tatuajes que se hizo, entre ellos una telaraña, un costal de dinero, el número 11, la palabra Forajidos y una flor que ya casi desaparece.

La intención del cantante para realizar este doloroso procedimiento, es que su pequeña conozca su rostro sin tantos diseños en él, también explicó a principios de este año, que si bien cada uno de los tatuajes han tenido un significado especial en su vida, ya es una etapa que ha pasado y quiere dejar atrás.“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a dios los tatuajes se borran”, declaró al programa colombiano "Lo sé todo".

Demandan a Elon Musk

La cantante canadiense Grimes, ha iniciado una lucha por la patria potestad de sus tres hijos, X Æ A-Xii, Exa Dark y Techno Mechanicus, después de que su expareja el magnate Elon Musk, se negara a cumplir su petición de ver a su hijo menor.

Claire Baucher, mejor conocida como Grimes, solicitó el pasado 29 de septiembre ante el tribunal de California establecer una relación parental con los pequeños; esto sucedió después de que hiciera una petición pública a Musk y su actual pareja Shivon Zilis, a través de Twitter sin que obtuviera una respuesta.

"Dígale a Shivon que me desbloquee y dígale a Elon que me deje ver a mi hijo, o por favor responda a mi abogado, nunca me habían permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de la situación que desgarró por completo a mi familia", escribió Grimes en dicho mensaje.

Exconductora de "Venga la alegría" despide a su hijo

Quien compartiera cuadro con Tania Rincón y Vanessa Claudio en el programa matutino "Venga la alegría", la conductora Verónica Alejandra, atraviesa por un momento de duelo, ya que dijo adiós a su hijo Juan José, conocido cariñosamente como "Pollis", que a los ocho años dejó este mundo debido a una complicación de salud resultado de un padecimiento genético.

"Queremos compartirles con tristeza que nuestro angelito fue llamado por Dios el jueves 28 de septiembre; sentimos un vacío que solo el tiempo nos ayudará a entender y aceptar. Pollis cumplió su misión, ahora le toca descansar y gozar de la felicidad eterna, está corriendo en la guardería del cielo, jugando con todos sus amiguitos y desde allá arriba cuidará de todos los que acá en tierra rezaron y estuvieron pendientes de él. Vino a este mundo a dejar un mensaje muy claro, a que su legado fuera escuchado y a que todos los seres humanos entendamos de alguna manera lo afortunados que somos por poder respirar, vivir y gozar de la vida", escribió la conductora.

Verónica Alejandra también agradeció el apoyo y cariño de la gente, que sin conocerlos habían tenido el detalle de rezar por él. El pequeño tenía una condición llamada MOPD Tipo 1 que provoca que los huesos "no se unan" y que por consiguiente el crecimiento de la persona que lo padece sea poco; el menor también tenía el Síndrome de Roifman, un síndrome en el cual las defensas siempre están bajas.

Lee también: Netflix: es la película de la que todos hablan y no te dejará dormir por las noches

Maite Perroni ignora las críticas

En mayo pasado la actriz y cantante Maite Perroni se convirtió en madre, al traer al mundo a su primera hija Lía, desde entonces se ha enfrentado a las críticas por no haber recuperado su espigada figura, pero no había respondido a dichos comentarios, pero estos se acrecentaron cuando inició la gira de RBD y en una entrevista con el programa Primer Impacto por fin dio su punto de vista.

"Es un momento de mucha plenitud. Luego dicen : 'es que todavía tiene sus kilos', tengo muchos kilos y qué importa. Al final es abrazarnos y aceptarnos como somos, con nuestros procesos, con nuestros momentos y qué mejor que dar vida. Da igual si te ves más cachetona, con más o con menos", dijo la cantante.

La artista también dejó claro que no es que haya dejado de cuidarse, pero está tomando esta nueva faceta en su vida con calma y sobre todo disfrutando muchísimo a su familia: "Estoy en un proceso personal de retomarme, de cuidarme, de estar cómoda conmigo misma pero al mismo tiempo disfrutando y disfrutando mucho, y si hay lonja o no hay lonja; si hay papada o no hay papada, ¿qué más da?", finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc