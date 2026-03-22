Nancy está muerta y sus dos amigas más cercanas intentan reconstruir lo que ocurrió, este es el inicio de la serie "Mujeres imperfectas", pero no convierte ese crimen en un simple misterio a resolver desde afuera; narra todo lo que estas tres mujeres fueron entre sí y todo lo que eligieron no decirse.
“Creo que es importante centrar las historias en las mujeres y no tratarlas como accesorio de la historia de un hombre. A mí también me gusta interpretar personajes secundarios, pero cuando buscas complejidad, entender que ese personaje está en el centro de la historia es parte de ello. Y lo que tiene esta serie es que las mujeres ocupan ese lugar en distintos momentos, lo cual es muy interesante. El título también habla de esa complejidad, de las imperfecciones, de no tener que fingir todo el tiempo y poder mostrar lo que hay debajo”, explica Kerry Washington quien interpreta a Eleanor.
La serie, protagonizada por Kerry Washington, Elisabeth Moss y Kate Mara arranca con la muerte de Nancy y, desde ese punto, desarma la historia a través de Eleanor y Mary, dos amigas que no solo enfrentan el duelo, sino también todo lo que nunca se dijeron.
Basada en la novela de Araminta Hall, toma ese crimen como punto de partida para construir algo más amplio que un misterio, un retrato de tres mujeres marcadas por la amistad, la culpa, la ambición y todo aquello que fueron incapaces de decirse a tiempo.
“Cuando leí el libro, lo que más me interesó fue cómo exploraba la amistad de una manera honesta. Sentí que no hay muchas conversaciones sobre cómo funcionan realmente las amistades, sobre cómo a veces le cuentas algo a una amiga y a otra no, porque sabes cómo puede reaccionar. Y eso no siempre es algo negativo. Me interesaba la idea de explorar una amistad femenina que no fuera perfecta, donde hubiera personas reales involucradas, con contradicciones”, dice Elisabeth Moss quien interpreta a Mary.
La historia arranca con Eleanor bajo interrogatorio policial, después de la muerte de Nancy, y desde ahí la serie retrocede para mostrar qué ocurrió entre ellas en los días previos.
Lo que parecía una amistad sólida empieza a revelar fisuras, relaciones mal resueltas, silencios prolongados, resentimientos acumulados y una intimidad que quizá nunca fue tan transparente como parecía.
“Como actores, tratamos de no ver a nuestros personajes como villanos. Incluso cuando hacen cosas cuestionables, no piensas en ti mismo como el villano en la vida real. Entonces tampoco ayuda interpretarlo así. Creo que todos estamos acostumbrados a ver a los personajes como seres humanos, con matices, no como buenos o malos”, dijo Kate Mara que hace el papel de Nancy.
En ese sentido, "Mujeres imperfectas" toma varios elementos reconocibles del thriller contemporáneo, un asesinato, secretos, sospechosos y versiones opuestas de los hechos, pero los usa para hablar de algo más íntimo: la dificultad de sostener relaciones verdaderas cuando cada persona protege una versión distinta de sí misma.
Conforme la historia cambia de perspectiva entre Eleanor, Nancy y Mary, también cambia la lectura del espectador sobre quién dice la verdad, quién manipula y quién ha cargado durante años con una herida.
“Creo que todos lidiamos con eso, seamos figuras públicas o no, especialmente en la era de las redes sociales: tratar de reducir la distancia entre cómo nos perciben y quiénes somos realmente. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás es algo a lo que todos aspiramos. Y creo que la serie muestra que hay un gran poder en decir la verdad, porque la verdadera intimidad está del otro lado de ese miedo a ser quien realmente eres”, dijo kerry Washington en conferencia.
La serie se encuentra disponible en Apple TV, saldrá un capítulo nuevo cada miércoles hasta el final de temporada hasta el 29 de abril.
