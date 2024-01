Mujer en que Barbie fue inspirada, decepcionada porque Margot y Greta no fueron nominadas al Oscar

Barbara Handler, la mujer en que los creadores de Barbie se inspiraron para su fabricación, tampoco se ha quedado callada, luego de que Margot Robbie y Greta Gerwig no fueron nominadas a los premios Oscar, por su trabajo en la cinta de "Barbie", mostrando descontento, pues para ella esta cinta merece ser reconocida por la rentabilidad y popularidad que causó en su estreno.

Son muchas las personas que opinan que tanto Greta como Margot, la directora y la protagonista de "Barbie", respectivamente, debieron de ser nominadas a los Premios de la Academia, pues si bien, la cinta de Warner Bros participará en ocho categorías, el trabajo de la cineasta y de Robbie fue fundamental para que la película se convirtiera en una realidad.

Ryan Gosling, quien da vida a Ken, fue el primero en denotar su inconformidad, al hacer un pronunciamiento en redes sociales, en el que aseguró que "no hay Ken sin Barbie", pues él sí fue nominado, dentro de la categoría de Mejor actor de reparto.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas sería quedarse corto”, dijo.

Este comentario fue celebrado por miles de fanáticas y fanáticos que esperaban que la cinta fuera incluida en más categorías, pues su éxito -al menos en taquillas- es indiscutible, pues recaudó más de mil 400 millones de dólares, convirtiéndose así en la película más rentable, dirigida por una mujer, y la producción de Warner Bros que ha logrado mayor éxito, hasta este momento.

Pero así como el actor y los fans se han pronunciado, también lo ha hecho la mismísima Barbara Handler, hija de Ruth Handler, la creadora de Barbie, pues no perdona que la película no haya obtenido el reconocimiento que merece, pues generó que resurgiera la popularidad de la muñeca y contribuyó a la activación de la economía.

Handler, que en la actualidad tiene 82 años, habló con "TMZ" y se dijo decepcionada de la resolución de la Academia, pues omitir a Gerwig y Robbie le parece un desaire al esfuerzo, trabajo y todo el éxito que consiguieron al llevar a la pantalla grande, como nunca nadie lo había hecho, la historia de la muñeca de Mattel, creada en 1959.

"No entiendo los desaires", dijo Barbara, que vio la película dos veces cuando fue estrenada, en el verano del año pasado.

"Me encantó aún más la segunda vez y siento que algo anda mal", expresó, haciendo alusión a la no nominación de Gerwig, que en 2018, compitió por el título de Mejor dirección, con la cita "Lady bird".

A su vez, Robbie ha sido nominada a los Oscar en dos ocasiones; en 2020, a la Mejor actuación de una actriz de reparto por "Bombshell"; y en 2018, a la Mejor actuación de una actriz por "Yo, Tonya".

Barbara también dijo que si su madre viviera, habría estado sorprendida con el resultado que la cinta produjo en la audiencia, pues cuando lanzó su muñeca nunca pasó por su mente que serviría de inspiración para una producción cinematográfica de Hollywood.

