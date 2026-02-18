Más Información

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Las industrias creativas duplicaron su valor en casi dos décadas, pero el respaldo sigue siendo precario, advierte la UNESCO

Las industrias creativas duplicaron su valor en casi dos décadas, pero el respaldo sigue siendo precario, advierte la UNESCO

Adelanto del libro “Un himno a la vida. Mi historia”, de Gisèle Pelicot

Adelanto del libro “Un himno a la vida. Mi historia”, de Gisèle Pelicot

Teatro, danza, música y cine en el Día de la Mujer

Teatro, danza, música y cine en el Día de la Mujer

Auditoría Superior de la Federación detecta daño de INBAL a Hacienda

Auditoría Superior de la Federación detecta daño de INBAL a Hacienda

Por fin abre el Archivo General Agrario en un edificio millonario pero con servicios pobres

Por fin abre el Archivo General Agrario en un edificio millonario pero con servicios pobres

Dos meses después del fallecimiento de, recordado por su participación en "Pulp Fiction", se dio a conocer la causa oficial de su muerte.

El actor fue hallado sin vida en su apartamento, ubicado en un vecindario de Nueva York, el 12 de diciembre de 2025, a los 60 años. En ese momento, las autoridades informaron que no había indicios de un hecho delictivo.

Ahora, la Oficina del Médico Forense Jefe explicó a Page Six que Greene presentaba una herida de bala en la axila izquierda, la cual provocó una lesión en la arteria braquial. De acuerdo con el reporte, se trató de un disparo accidental autoinfligido, que dañó una arteria clave encargada de suministrar sangre al brazo, antebrazo y mano.

Lee también:

Greene fue declarado muerto en el lugar, luego de ser encontrado inconsciente alrededor de las 13:25 horas.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada inicialmente por su mánager y amigo de muchos años, Gregg Edwards, en declaraciones al New York Post.

“Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar, era un gran amigo”, expresó Edwards.

Lee también:

El representante también reveló que, el día de su muerte, Greene tenía programada una intervención quirúrgica para extirparle un tumor benigno cerca del pulmón, y que durante sus conversaciones previas se encontraba en buenas condiciones de ánimo y salud.

Hasta sus últimos días, el actor se mantenía activo profesionalmente y se preparaba para protagonizar el thriller independiente “Mascots”, proyecto asociado al actor Mickey Rourke.

¿Quién fue Peter Greene?

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene consiguió algunos de sus primeros papeles protagónicos en "Laws of Gravity" en 1992 y "Clean, Shaven" en 1993, según IMDB.

Lee también:

En 1994, interpretó al memorable villano en "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino. Ese mismo año, interpretó a otro villano principal junto a Jim Carrey y Cameron Diaz en "The Mask".

Greene estaba trabajando en dos proyectos cuando falleció, incluyendo un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), según Edwards.

*Con información de AP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance. Foto: (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, left; and Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance

La Casa de los Famosos 2026 Esta es la lista completa de participantes junto a Sergio Mayer. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

La Casa de los Famosos 2026: Esta es la lista completa de participantes junto a Sergio Mayer

Imelda Tuñón demandará por audios sobre Julián Figueroa y los 300,000 que Maribel Guardia presuntamente pagó a policías. Foto: Instagram

Imelda Tuñón demandará por audios sobre Julián Figueroa y los 300,000 que Maribel Guardia presuntamente pagó a policías

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina. Foto: AP

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina

Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Camila Cabello posa en la playa con diminuto bikini rojo y deslumbra a sus seguidores

[Publicidad]