Estar en el último año de la universidad y llevar un apellido famoso no siempre es sencillo., , se vio obligada a romper el silencio luego de que en redes sociales surgieran señalamientos sobre un presunto caso de bullying ocurrido años atrás en su institución educativa.

La joven respondió directamente a las versiones a través de un comentario en Instagram, donde negó de manera categórica haber sido expulsada de algún colegio por conductas indebidas hacia sus compañeros.“¡Hola! No quería responder, pero esta historia es completamente falsa y se ha ido mucho de las manos”, escribió.

Apple aseguró que durante su vida escolar nunca vivió una situación similar a la que se ha difundido recientemente en plataformas digitales.“Entiendo perfectamente que a algunas personas no les agrade y está bien. Internet es un lugar donde la gente puede compartir sus opiniones. Pero este rumor es completamente falso, no soy ese tipo de persona y cualquiera que me conoce de cerca lo sabe”, añadió.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

No es la primera vez que la joven se ve envuelta en especulaciones del tipo. En 2024 circuló una versión que aseguraba que había interrumpido una sesión de fotos de una debutante en su instituto; sin embargo, la supuesta afectada, Aliénor Loppin de Montfort, negó la historia y defendió públicamente a Apple.“La chica más amable que existe. ¡No merece nada de lo que está recibiendo!”, declaró entonces a la revista People.

Apple también reaccionó en tono irónico en TikTok junto a unas amigas, en un video de lip sync donde bromeaban sobre la percepción que se tenía de ellas. No obstante, el clip fue eliminado poco después.

El camino de Apple Martin

La joven se ha enfocado en explorar su camino en el mundo del entretenimiento, siguiendo tanto la profesión de su madre como la musical de su padre. En 2025, Apple subió al escenario del Cannery Hall, en Nashville, Tennessee, donde se presentó junto al dúo Jade Street para interpretar “Satellites”, canción de la que posteriormente lanzó un videoclip.

En mayo próximo, Apple Martin se graduará en Derecho, Historia y Sociedad en la Universidad de Vanderbilt. Aunque no planea ejercer esa carrera, explicó en entrevista con Vogue US que durante un tiempo quiso tomar un rumbo distinto al de sus padres, pero finalmente decidió inclinarse por la actuación.

