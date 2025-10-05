El mundo de la música vuelve a estar de luto. Esta tarde se dio a conocer la muerte de Ike Turner Jr., hijo de la lengendaria Tina Turner.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el músico y productor falleció esta tarde a los 67 años. La noticia fue confirmada Jacqueline Bullock, sobrina de Tina, a través de un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. ‘Junior’ era más que un primo para mí; era como un hermano, ya que crecimos juntos en la misma familia”, escribió.

Bullock recordó el paso de Ike por la música, desde sus primeros acercamientos (gracias a sus padres) hasta su triunfo en los Grammy, donde ganó la estatuilla a Mejor Álbum de Blues Tradicional por su participación en “Risin’ With The Blues”, de Ike Turner Sr, su padre.

"Su talento era evidente, pues no había instrumento que no quisiera tocar. Con el tiempo, Junior acabaría ayudando a dirigir Bolic Sound Studios, los estudios de grabación fundados por su padre, Ike Turner. Se convertiría en un solicitado ingeniero de sonido, músico y ganador del Grammy", se lee en el texto.

Bullock terminó su mensaje agradeciendo las muestras de cariño y solidaridad que han recibido, además pidió respeto en estos momentos de dolor.

“Agradecemos las muestras de condolencias y solicitamos privacidad mientras nos despedimos de él”.

Si bien, la familia no reveló la causa de la muerte, TMZ aseguró que se habría tratado de una insuficiencia renal.

¿Quién era Iker Turner Jr.?

Nacido en 1958, fue hijo del primer matrimonio de Ike Turner Sr. con Lorraine Taylor, Ike Jr. Tina lo adoptó cunado aún era aún muy pequeño.

En diferentes entrevistas, Ike se refirió a Tina como su única madre, aunque, también reconoció que la vida familiar no era sencilla, ya que pasaba mucho tiempo sin verla.

A los 13 años, dejó la escuela para que se unirse a las giras de su padre y trabajar con él en sus estudios de grabación. Sin embargo, con el tiempo, la relación se fracturó.

Tras el divorcio de sus padres, Jr. llegó a trabajar como ingeniero de sonido para Tina, lo que desató la ira de su padre.

En 2007 ganó su primer y único Grammy, pero ese mismo año perdió a su padre por una sobredosis.

Ike Jr. siguió vinculado a la música, pero su vida personal se volvió polémica los últimos años. En mayo de 2023, fue arrestado en Texas por posesión de crack y metanfetamina, semanas antes de la muerte de su madre adoptiva, Tina Turner.

