El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young murió a los 46 años tras sufrir un accidente automovilístico, el cual ocurrió el domingo 14 de septiembre cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él.
Paul Christensen, el publicista de la estrella confirmó la noticia:
"La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".
Se sabe que Young murió en el acto; es recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas,donde fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.
¿Qué hizo Brad Everett Young como actor?
Brad Everett Young participó en series populares como "Grey’s Anatomy", "Boy Meets World", "90210", "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" y "Numb3rs", además actuó en películas como "Los Ángeles de Charlie", "Jurassic Park III", "Love & Basketball", "Rumor Has It..." y "The Artist".
Utilizó sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas, además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía.
