El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young murió a los 46 años tras sufrir un accidente automovilístico, el cual ocurrió el domingo 14 de septiembre cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él.

Paul Christensen, el publicista de la estrella confirmó la noticia:

"La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".

Se sabe que Young murió en el acto; es recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas,donde fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.

Brad Everett Young @BradEYoung was one of the kindest & generous people I have ever met. But the one trait that made him truly stand out in this business often filled with cynicism, was his indomitable positivity.



A huge loss. Rest in peace, friend. ❤️ pic.twitter.com/u5hN45Ig8D — Parry Shen (@parryshen) September 17, 2025

¿Qué hizo Brad Everett Young como actor?

Brad Everett Young participó en series populares como "Grey’s Anatomy", "Boy Meets World", "90210", "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" y "Numb3rs", además actuó en películas como "Los Ángeles de Charlie", "Jurassic Park III", "Love & Basketball", "Rumor Has It..." y "The Artist".

Utilizó sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas, además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía.

