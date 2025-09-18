Más Información

Crean prendas con la meta de ser una empresa cultural

Crean prendas con la meta de ser una empresa cultural

Fernando Benavides, tras la pista de un asesino en su libro

Fernando Benavides, tras la pista de un asesino en su libro

Martínez Palomo completa la serie Músicos y Medicina

Martínez Palomo completa la serie Músicos y Medicina

Margarita Ruiz retrata el mar y el desierto de Baja California Sur

Margarita Ruiz retrata el mar y el desierto de Baja California Sur

Poco público y ya con goteras: Un día en la Cineteca Chapultepec

Poco público y ya con goteras: Un día en la Cineteca Chapultepec

“Trump nos viene a cambiar totalmente las reglas del juego”:  Ana Covarrubias, presidenta del Colmex

“Trump nos viene a cambiar totalmente las reglas del juego”:  Ana Covarrubias, presidenta del Colmex

El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young murió a los 46 años tras sufrir un accidente automovilístico, el cual ocurrió el domingo 14 de septiembre cuando Young iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles y otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él.

Paul Christensen, el publicista de la estrella confirmó la noticia:

"La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".

Se sabe que Young murió en el acto; es recordado por su presencia habitual en las alfombras rojas,donde fotografiaba a estrellas de Hollywood, para medios como THR, Variety, Vogue o Vanity Fair.

¿Qué hizo Brad Everett Young como actor?

Brad Everett Young participó en series populares como "Grey’s Anatomy", "Boy Meets World", "90210", "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" y "Numb3rs", además actuó en películas como "Los Ángeles de Charlie", "Jurassic Park III", "Love & Basketball", "Rumor Has It..." y "The Artist".

Utilizó sus plataformas para impulsar causas sociales y artísticas, además de su trabajo multidisciplinario en cine y fotografía.

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron. Foto: AFP

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron

Sofía Vergara y Canelo Álvarez protagonizan abrazo polémico: su esposa reacciona. VIDEO. Foto: Tomada de X @netflix

Sofía Vergara y Canelo Álvarez protagonizan abrazo polémico: reacción de Fernanda Gómez se viraliza. VIDEO

Melania Trump causa revuelo en Reino Unido_ rompe protocolo real con arriesgado escote. Foto: AP

Melania Trump causa revuelo en Reino Unido: rompe protocolo real con arriesgado escote

Ximena Navarrete sale en defensa de Fátima Bosch “¡La corona siempre cae donde tiene que caer!”. Foto: Tomada de Instagram @ximenanr / @fatimaboschfdz

Ximena Navarrete sale en defensa de Fátima Bosch: “¡La corona siempre cae donde tiene que caer!”

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior. Foto: AP

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior