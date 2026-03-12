El cantante inglés Morrissey ha anunciado que no podrá ofrecer el concierto programado para la noche de este jueves en Valencia (este de España) por falta de sueño y "debido al ruido" en la ciudad, que se prepara para celebrar sus Fallas, celebración tradicional de la región.

En un comunicado colgado en su página web, el exlíder de The Smiths señala que llegó a Valencia -que a partir de este fin de semana celebra sus días grandes de Fallas- desde Milán (Italia) en coche, "pero no ha podido descansar allí debido al ruido".

Las Fallas son las fiestas más emblemáticas de la ciudad española, que destacan por las 'mascletàs', espectáculos pirotécnicos de gran potencia sonora que tienen lugar diariamente desde el comienzo de la festividad.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", explica.

El comunicado alega que "el espectáculo no se cancela", sino que "las circunstancias lo hacen imposible"

Este concierto iba a ser el primero que el cantante de Manchester (Inglaterra), de 66 años, iba a ofrecer en España dentro de su gira de presentación de su nuevo disco, "Make-up is a lie". El tour en principio está previsto que continúe los próximos días en otras dos ciudades españolas (Zaragoza y Sevilla).

Las cerca de mil 500 entradas del auditorio que acogía el espectáculo se agotaron hace meses a los pocos minutos de ponerse a la venta y este concierto iba a ser el primero que el exvocalista de The Smiths ofreciera en Valencia durante sus 40 años de trayectoria.

Por el momento se desconoce si la promotora del concierto ofrecerá alguna solución para quienes habían comprado entrada para este espectáculo.

Esta suspensión supondría la primera de la actual gira europea de Morrissey, quien en el último mes ha actuado ya en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia; su último concierto, precisamente, fue el pasado lunes en Milán.

