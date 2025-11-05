Más Información

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

La gira de por Latinoamérica llegó a su fin antes de comenzar. Hace unos minutos, se dio a conocer que los conciertos que tenía programados para los próximos días en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia fueron suspendidos de manera definitva.

La noticia fue confirmada en redes sociales, donde comenzaron a circular una serie de comunicados en los que se reveló que el cantante atraviesa por un cuadro de agotamiento extremo, lo que lo orilló a cancelar sus compromisos.

“Informamos al público que, por motivos de agotamiento extremo, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo ” se pueden leer en los textos. Además, las diferentes promotoras aclararon que la situación “es ajena a la producción local”.

Para sorpresa de nadie, la noticia llegó pocos días después de que el exlíder de The Smiths dejara plantados a sus fans mexicanos, y es que, el pasado 31 de octubre, a unas cuantas horas de subir al escenario del Palacio de los Deportes, anunció que no se presentaría, también por motivos de salud.

En redes sociales, los seguidores ya han expresado su molestia y desilusión y es que, al igual que pasó con México, estas fechas se suman a una ya larga lista de desencuentros. Tan solo en Chile es el concierto número 10 que cancela.

Hasta el momento, el artista británico no ha hecho ninguna declaración al respecto, mientras que los organizadores ya informaron sobre el proceso de reembolso a los fans.

