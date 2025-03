La salud de Memo del Bosque es delicada, su exesposa, la conductora Mónica Noguera, tuvo comunicación con el productor hace unos días, él mismo le dijo que estaba mal, Mónica se angustió porque estaba por salir de viaje, incluso, dudó en irse para estar al pendiente por si ocurría lo peor.

Del Bosque y Noguera tuvieron un noviazgo de siete años, se casaron pero su matrimonio sólo duró un año, a la boda fueron famosos como Shakira; después del truene, Memo empezó una relación con Vica Andrade, amiga de su exesposa.

Con Vica, originaria de Costa Rica, Memo tienen tres hijos: Luca, Luna y Coral, quienes protagonizaron junto con su padre una conmovedora escena el fin de semana, pues en un video que se viralizó, aparecen con su padre en lo que parece ser una despedida.

Mónica Noguera, afectada por la salud de su ex

Aunque versiones de infidelidad rodearon por mucho tiempo la relación de Memo del Bosque y Vica Andrade, ellos siempre lo han negado, incluso Mónica Noguera se lleva bien con ambos, es muy cercana a los dos y fue su amiga Vica, quien le pidió que sí viajara a pesar del delicado momento de salud que vive Memo.

En entrevista para "Todo para la mujer", y con la voz quebrada, Noguera contó lo que habló con Memo del Bosque y lo que piensa sobre el delicado momento del productor y sobre el momento emotivo y familiar que se observa en el video que compartió Vica Andrade.

"Me centro mucho en la cara de Memo y en lo que les dice y cuando llega con la chiquita y le dice 'te amo', es la chiquita, imagínate, y Luca acariciándolo, queriéndole dar seguridad y amor... ", comentó emocionada.

Mónica Noguera rompe en llanto al hablar de la salud de su exesposo Memo del Bosque.

Noguera comentó que habló con Vica y le preguntó que tan mal estaba Memo, pues si lo consideraba necesario suspendía su viaje a Israel.

"Hace rato hablé con Vica y le dije, ¿tú crees que me quede? ... está bien complicado para mí. Yo no soy víctima aquí, voy a un viaje, ¿me quedo o qué hago?, le dije, yo la quiero mucho, y me dijo 'vete, es tu trabajo, sé que todo va a estar bien'", relató.

La conductora habló vía telefónica con Memo, a quien le dijo que esperara su regreso porque le iba a traer de Israel un pay que nunca había probado.

Mónica admitió que lo que le dolía eran las expresiones de los hijos de Memo en ese video, pues los conoce y sabe el sentido que tiene ese momento, además, reconoció el apoyo que Vica le ha dado a Memo, a quien considera su hermano.

"Sólo me duelen muchos los nenes, los conozco, sé sus expresiones... Vica atrás, desde el 2017, toda la vida amando a ese hombre y cuidándolo. (Memo) es mi hermano, los nenes son mi familia, Vica es mi familia, Memo es mi hermanito", resaltó.

rad