Durante la tercera emisión de Juego de Voces, el cantante Manuel Mijares vivió un conmovedor momento al recordar a su padre, José María Mijares, a través de la música y una emotiva dinámica en el programa.

Mijares interpretó "Te Extraño", una canción de su autoría dedicada a su padre, quien falleció en 1983 a causa de cisticercosis cerebral. Posteriormente, en la sección Historia de una Canción, el artista se enfrentó a Yahir, quien interpretó "Mal Bicho" de Los Fabulosos Cadillacs.

Al finalizar ambas presentaciones, Mijares fue llevado a "El Portal", donde se encontró con el Museo Mijares, un espacio creado para rendir homenaje a su historia familiar.

Al ingresar, el cantante encontró recuerdos de su padre, incluyendo una chamarra que usaba regularmente. Conmovido, recordó las dificultades que enfrentó su familia debido a la enfermedad de su padre: "Mi papá pesaba 29 kilos cuando falleció. Tenía cuatro trabajos para sacarnos adelante y nunca se quejó de nada", dijo Mijares.

Luego de un par de fotos y dibujos de su padres el museo llegó a su fin con la proyección de un video de sus hijos expresando su admiración por él. "Agradecemos a Dios porque no pudimos tener mejor papá", resaltaron sus hijos en el mensaje.

Lucero, exesposa del cantante y madre de sus hijos, también le dedicó unas palabras: "Quiero agradecerte por ser el gran padre que eres y por la persona que has demostrado ser. Me alegra que ahora seamos muy buenos amigos y que nos cuidemos con tanto cariño. Eres digno hijo de Chema y has heredado gran parte de sus cualidades", dijo Lucero.

Uno de los objetos más significativos en "El Portal" fue una bicicleta, la misma que Mijares deseó en su infancia pero nunca recibió. "Una Navidad, en lugar de un regalo, nació mi hermano Jorge. Decíamos que él era nuestro regalo, pero la verdad, yo quería una bicicleta, no un hermano", recordó con una sonrisa.

Lucero cerró el momento, "Quiero agradecerte por ser el gran padre que eres para nuestros hijos y por la persona excepcional que has demostrado ser. Me alegra que ahora seamos muy buenos amigos y que nos cuidemos con tanto cariño. Eres un digno hijo de Chema y has heredado muchas de sus grandes cualidades".

