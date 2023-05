Michelle Rubalcava expone a Álex Kaffie, asegura que ya lo alcanzó el "karma"

A menos de un día que Álex Kaffie diera a conocer los motivos por los que dejaría de trabajar para Imagen Televisión, luego de que los ejecutivos lo censurara por hacer públicas las exigencias que Nacho Lozano ha impuesto al canal para volver a aparecer en él, el periodista Michelle Rubalcava reaccionó y envió un contundente mensaje al exconductor de "Sale el Sol", asegurando que Kaffie es mal compañero de trabajo, pues -supuestamente- él también hizo hasta lo imposible para perjudicar a un colega; Luis Magaña, al que trató que despidieran del diario en que los tres colaboraban.

La controversia que ahora rodea a Nacho Lozano y Álex Kaffie pareciera estar lejos de terminar, sin embargo, esta vez el foco se dirige al conductor de espectáculos ya que después de que, la mañana de ayer, publicara en un comunicado que no aparecería más en "Sale el Sol", programa en el que el conductor informaba acerca de las noticias de la farándula, esto debido a la inequidad que existe dentro de la televisora a la hora de permitir a sus trabajadores hacer uso de la libertad de expresión.

De acuerdo con el presentador de TV, Nacho Lozano, que acaba de regresar a trabajar a Imagen Televisión (tras tres años de trabajar en el extranjero), ha impuesto ciertas exigencias al canal; una de ellas fue que sólo Paulina Mercado lo entrevistase en su visita al foro de "Sale el Sol", donde hablaría del nuevo noticiero del que estará a cargo por las mañanas, situación que irritó a Kaffie, llevándolo a hablar de la situación en su columna "SinLisonja", la cual se publicaba en "El Heraldo de México".

En el texto, el periodista mexicano exponía la actitud prepotente con la que Lozano habría vuelto a la televisora que le dio su primera oportunidad en televisión, donde debutó a través del programa "De pisa y corre", por lo que Álex se sinceró y aseguró que, aunque Nacho, era muy exigente con las peticiones que hacía Imagen Televisión, la realidad es que a él no le entusiasmaba entrevistar a su colega, pues tenía miras más altas a la hora de entablar una conversación con fines periodísticos.

"No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo, este servidor codicia ansía y anhela entrevistar a CIRO GÓMEZ LEYVA, doña ELENA PONIATOWSKA, y PEPA FLORES "MARISOL", "no a Nacho Lozano", escribió en su columna.

Tras la publicación de su columna, Kaffie asegura que fue Lozano quien se encargó de que los ejecutivos de Imagen "castigaran" al conductor, suspendiendo su aparición en "Sale el Sol" -sin goce de sueldo-, y aunque esa sanción ya fue revocada, el conductor prefirió no volver a las filas del canal, exponiendo su inconformidad e indignación ante la clara preferencia que existió para Nacho: ""La libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí)".

Fue entonces que Michelle Rubalcava se hizo presente, ante esta controversia, y emitió su opinión, respondiendo directamente al tuit donde Kafie compartió el comunicado, expresándole que no olvidara que él también había tratado de perjudicar a un colega en el pasado, pues cuando ambos trabajaban en "El Heraldo de México", Álex le había propuesto a "Mich" hacer un plan con el fin de que el diario prescindiera de los servicios de Luis Magaña, periodista de espectáculos.

"KARMA! Así que no te quejes, o ya se te olvidó todas las que TÚ tmb le has hecho a otros o de cómo trataste de mal a @LUISMAGANAMEX en @heraldodemexico, que hasta me pediste que nos uniéramos para que lo sacaran y que te dije que ESO NO SE HACÍA ¿Se te olvidó?", escribió el conductor.

Y aunque todavía no obtiene respuesta de Álex, sí lo ha hecho de cientos de personas las que opinaron que Kaffie siempre se ha caracterizado por sus comentarios mordaces e hirientes, asegurando que le gusta hacer, pero no que le hagan; Rubalcava se tomó el tiempo de responder a algunas y algunos usuarios y, en uno de esos comentarios, indicó que -a su parecer- Kaffie era un mal compañero de trabajo: "Es una muy mala persona y MAL COMPAÑERO que no se haga el ofendido porque ha hecho peores, la vida se las está cobrando nada más".

El único pronunciamiento posterior que ha realizado Kaffie, es a través de su cuenta de Instagram, en la que -esta mañana- compartió dos imágenes que ilustran las frases "El adiós dolerá, pero quedarte ahí te va a lastimar por siempre" y "No se brilla apagando el Sol de los demás".

