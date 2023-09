Michelle Rubalcava estalla contra Eduardo Verástegui: "Soy de la comunidad y nunca se me ha antojado un menor"

Eduardo Verástegui, quien está promocionando su película "Sound of Freedom" ("Sonido de libertad"), la cual habla del tráfico de niños en América Latina y que tiene al actor estadounidense Jim Caviezel en el papel de protagonista, se encuentra en México hablando del filme que se estrenó con éxito en Estados Unidos a comienzos de julio, ahora le toca el turno a México, país donde el actor de "Soñadoras" asistió al programa "Venga la Alegría" y protagonizó un tenso momento.

En abril estuvo en el centro de la polémica por un tuit en el que escribió: "Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia"; el perfil ultraderechista de Verástegui, que mantiene estrechos vínculos con el expresidente estadounidense Donald Trump y con el candidato libertario a la Presidencia argentina, Javier Milei, así como las convicciones ultracatólicas de Caviezel, han cargaron la película de una fuerte polémica que no termina.

Michelle Rubalcava le responde a Eduardo Verástegui

El conductor Michelle Rubalcava, abiertamente homosexual, no dejó pasar la oportunidad de tener frente a él al actor y productor Eduardo Verástegui, a quien le recordó su polémico tuit en el que relacionó la homosexualidad con la pedofilia, y mientras Eduardo estaba hablando de "Sound of Freedom", Rubalcava lo interrupió para decir:

"Aclararte Eduardo, tengo 38 años, soy de la comunidad y nunca se me ha antojado un menor de edad de violarlo, nomás dejarte bien en claro porque has englobado a gente de la comunidad con comentarios bien negativos que a mí me han dolido porque tengo cuatro sobrinos y nunca se me ha antojado tocar a un niño", expresó.

Lee también: Martha Higareda se conmueve y llora tras ver la película "Sound of Freedom", de Eduardo Verástegui

"Ayúdame a acabar con ese problema", respondió Verástegui, quien invitó a los presentes a sumarse a la iniciativa de salvar a los niños del mundo de los abusos sexuales".

El conductor insistió: "Aguas con lo que dices porque sí llegas a dañar", por lo que Eduardo ofreció una disculpa y regresó al tema de la cinta, "Pero bueno, no me quiero salir de lo más importante, de la buena noticia que juntos podemos acabar con el problema".

Michelle Rubalcava estalla contra Eduardo Verástegui: "Soy de la comunidad (LGBTQ+ y nunca se me ha antojado un menor para v10l4rl0"#Vengalaalegría #EduardoVerastegui pic.twitter.com/s8U5JOZgIO — Hugo Alexander Maldonado (@HugoAMaldonado) September 11, 2023

Lee también: Eduardo Verástegui explota contra reportero en plena entrevista: "Eres ignorante, eres mentiroso"

Eduardo Verástegui sorprendió a sus seguidores, pues de haber comenzado con una carrera musical hace 30 años y posteriormente consolidar su fama con la actuación, dejó este mundo para seguir sus ideales religiosos y hace unos días registrarse como candidato independiente para la presidencia de México en las próximas elecciones de 2024.





rad