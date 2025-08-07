Más Información

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

, el reconocido director de la trilogía de “Transformers”, decidió abandonar la nueva película “Fast and Llose”. Sería protagonizada por Will Smith y estaba prevista para estrenarse en Netflix.

La popular plataforma de streaming planeaba iniciar la producción en 2026; sin embargo, actualmente se quedó sin director para el ambicioso proyecto de acción.

¿Por qué Michael Bay dejó la película “Fast and Loose”?


De acuerdo con The Hollywood Reporter, la salida de Michael Bay se debió a diferencias creativas con el actor Will Smith. No obstante, no se revelaron más detalles sobre los desacuerdos entre ambas partes.

La película ya estaba en desarrollo incluso antes del incidente de la bofetada a Chris Rock durante los Premios Oscar de 2022. Anteriormente, el proyecto estuvo bajo la dirección de David Leitch, quien lo abandonó una semana antes de la ceremonia.

Foto: EFE
Foto: EFE

¿Cuándo se estrenaría la nueva película de Will Smith?


El más reciente filme protagonizado por el actor conocido como “El Príncipe del Rap” tenía previsto su estreno en 2026. No obstante, la falta de director podría retrasar la producción. Hasta el momento, Netflix no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

¿De qué trataría la película “Fast and Loose”?


La historia de "Fast and loose" seguiría la vida de John Riley, interpretado por Will Smith, quien es un hombre que, tras perder la memoria en un ataque armado por parte de una organización criminal, al ser dado por muerto es secuestrado y trasladado a Tijuana.

El protagonista seguir una serie de pistas para descubrir su verdadera identidad, y se enfrentará a la revelación de que lleva una doble vida. Después de la salida de se desconoce quien tomaría las riendas del filme.

