Aunque Mía Rubín suele ser muy abierta sobre su vida artística y personal, pocas veces habla de los aspectos negativos que enfrenta y prefiere enfocarse en lo positivo. Sin embargo, en esta ocasión la hija de Andrea Legarreta compartió lo difícil que ha sido lidiar con las críticas en su carrera.

En específico, se refirió a su participación en el programa “Juego de Voces” de Televisa, donde tuvo una mayor exposición mediática, y que la llevó a enfrentar su primera crisis de ansiedad.

El duro episodio de Mía Rubín en televisión

La joven cantante contó en el podcast “La Barra de Santiago” que estar en dicho reality de canto la hizo salir de su “caja de cristal”: “Siento que desde ahí me sentí expuesta a una infinidad de comentarios, tanto positivos como negativos; recibí comentarios muy feos”, recordó.

Entre las críticas que llegó a ver, mencionó que a veces le señalaban que al hacer movimientos en el escenario parecía que hacía sentadillas, o que caminaba como gacela, comentarios que la afectaron y que la hicieron sentir temor cada vez que debía pararse frente al público.

En una ocasión, incluso sufrió un ataque de ansiedad durante la grabación: “En ese programa, por primera vez experimenté un ataque de ansiedad por miedo a no hacer las cosas perfecto, aunque estaba enferma. La canción no era tan difícil, yo sabía que podía hacerlo, pero me autosaboteé tanto que me quedé sin voz por un momento; estaba muy asustada”, dijo.

Mía reconoció que las opiniones la estaban rebasando y que la presión de hacerlo todo perfecto la hizo sentirse extremadamente vulnerable: “De repente, llega el momento de grabar, todos listos, y en ese instante no dejaba de escurrirme las lágrimas, no dejaba de temblar… me di cuenta de ‘me ganaron’. Por primera vez en mi vida me sentí completamente expuesta”.

Durante esos momentos difíciles, la cantante se refugió en su familia, y tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín estuvieron ahí para apoyarla. “Eso, a la fecha, lo tengo que arreglar yo misma, porque todavía me pasa. No te voy a mentir y decir que ya estoy completamente sanada de eso, porque mi peor enemiga siempre he sido yo misma”, expresó.

Mía sabe que su constante búsqueda por superarse también hace que el proceso sea complicado. Sin embargo, reconoce que estas experiencias la han ayudado a crecer, aunque en ocasiones duda de si realmente merece sus logros.