Andrea Legarreta revela que hace más de dos años no había sido besada, pues ese es el tiempo que lleva separada de Erik Rubín. Eso no fue todo, la conductora ha confiado que el primer beso que recibió, tras la ruptura con el exTimbiriche, lo recibió de los labios del galán de las telenovelas, Fernando Colunga.

La conductora de "Hoy" afirma que, aunque le inventen romances y pretendientes, la realidad es que desde que Erik y ella decidieron terminar su relación, no ha salido con ninguna otra persona, situación que le ha permitido dedicarse tiempo así misma y, por supuesto, a su familia y a sus hijas; Mía y Nina.

"Mi vida en familia es muy bonita, como hija, como madre", dijo durante las más de 200 presentaciones de la obra "Locas de remate".

La también actriz se ha tomado muy en serio la preservación de su corazón, por lo que se ha negado a emprender una nueva relación, a tal grado que confió que, en ya casi dos años y medio, no ha tenido una cita real y, por ende, no había vuelto a ser besada.

"A ver, esta confesión también va para ustedes (la prensa); desde que nos separamos Erik y yo, yo no he salido con nadie, más allá de lo que puedan pensar o lo que puedan decir, o inventar sus historias, no me había besado con nadie", expresó.

No sino hasta que Fernando Colunga rompió con ese récord, aunque no precisamente porque sostenga una relación con Legarreta, sino porque son compañeros en la nueva telenovela de Juan Osorio, "Amanecer", donde se dan "besos intensos", como dijo en sus propias palabras.

"La Legarreta" tuvo que reconocer que, tras tanto tiempo sin besar, cuando llegó el momento de unir sus labios a los del actor, se puso muy nerviosa.

"Imagínate el nervio... fue complicado, yo sudaba, pero, al final, no podía hacer el ridículo, soy una cincuentona, he sido actriz toda mi vida, no puedo salir con el ridículo de ´ay, qué pena´, o sea... la verdad no, vamos hacer las cosas bien", precisó.

También bromeó con el hecho de que disfrutó de los besos, no sólo de Colunga, sino de otro compañero actor, con el que compartirá escenas de amor, Luis Iván Arana.

"Me acordé que sí sabía bien eso...", dijo riéndose.

Finalmente, destacó que, si bien, sigue sin imaginarse en una nueva relación, ya no descarta la posibilidad.

"Ahora estoy mucho más abierta, no sé si para un galán, no quisiera tener, hoy por hoy, una relación, (aunque) luego la vida te sorprende, pero... no quisiera, ya han pasado más de dos años, hasta ahora estoy pensando apenas en salir con amigos y amigas, distraerme, disfrutar un poquito más como mujer, como individuo".

