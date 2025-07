Mía Rubín y su novio, el torero Tarik Othón, eligieron Argentina para disfrutar de una escapada romántica que, aunque comenzó con ilusión, terminó con algunos imprevistos.

En una charla con Hoy, la hija de Andrea Legarreta compartió que viajaron a Bariloche con la idea de disfrutar de la nieve, aunque el clima no ayudó:

“Sí, me fui a Argentina, como podrán escuchar mi voz. Estoy muy enferma, pero aquí dándole con todo… No pudimos esquiar porque no había nieve. Nos nevó hasta el último día”, explicó.

El momento más difícil llegó mientras practicaban snowboard:

“Atropellaron a mi novio un snowboarder y le esguinzaron la rodilla”, contó.

Aun con los contratiempos, Mía aseguró que fue uno de sus viajes favoritos junto a Tarik y destacó lo importante que es viajar en pareja:

“Porque ahí también se sacan todos los trapitos sucios al sol, ¿no?”, bromeó.

Mía no dio detalles sobre la lesión de Tarik, pero dejó claro que ambos disfrutaron su estadía.

El romance de Mía Rubín y Tarik Othón

Mía y Tarik iniciaron su romance en 2023, cuando él le pidió que fuera su novia durante una velada con fuegos artificiales. En ese momento ya llevaban un tiempo saliendo antes de hacerlo público.

Desde entonces, han mantenido una relación que Mía describe como “soñada”. El torero suele sorprenderla con gestos románticos, como el regalo de un caballo llamado Aquiles. Además, son una pareja viajera: han visitado destinos como Nueva York, Grecia y ahora Argentina, donde documentaron su aventura con fotos en redes sociales.

