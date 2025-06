Andrea Legarreta no tenía idea de que había sido captada en una exclusiva plaza al sur de la Ciudad de México, donde fue vista en un restaurante con un hombre de cabello rizado y “apuesto”.

En el video compartido por Kendri Paparazzi, se les observa riendo y disfrutando de la conversación, lo que provocó rumores sobre una posible relación sentimental tras su separación de Erik Rubín, con quien tiene dos hijas: Mía y Nina.

Según se reportó, la "cita" habría durado al menos cuatro horas.

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, difundido por Berenice Ortiz, Legarreta se mostró inicialmente desconcertada al ser cuestionada por las imágenes, y luego aclaró que se trataba de su compadre Polo. Entre risas, comentó:

“Es mi compadre, incluso es uno de mis padrinos de boda”.

Agregó que él está casado, tiene hijos y que se conocen desde jóvenes. Explicó que llevaban tiempo sin verse y que simplemente estaban poniéndose al día:

“Conozco a su esposa. No hay nada. No se confundan. Hay cariño de familias”.

Andrea también aclaró que no hubo gestos comprometedores y que, debido al frío, Polo le prestó su chamarra por un momento, antes de que ella se retirara. Con sentido del humor, añadió:

“Se han perdido de buenos paparazzis”.

Foto: Instagram @andrealegarreta

Reafirmó que no tiene pareja actualmente, aunque sí suele salir en ocasiones:

“Cuando de verdad quiera salir con alguien, me los van a espantar”, dijo.

Sobre su situación sentimental, Legarreta fue honesta al decir que no está buscando una nueva relación, ni siente la necesidad de hacerlo:

“Estoy bien, si me escriben, si me invitan. Ya estoy parada en otro sitio, ya salgo, me río, platico, tengo amigos, pero nada formal con nadie, nada más allá de salir a comer”.

¿Qué provocó el distanciamiento entre Andrea Legarreta y Erik Rubín?

La conductora y el ex Timbiriche anunciaron su separación en 2023. Casi dos años después, Andrea compartió qué fue lo que deterioró la relación.Explicó que uno de los factores fue el cambio de prioridades tras convertirse en madre, mientras que Erik se enfocó intensamente en su carrera musical:

"Fue en muchos momentos un distractor (ser mamá) importante de la relación de pareja, él se enfrascó en chambear muchísimo", confesó durante una charla con Johnny Abraham en el pódcast Conquista Tu Mundo.

Andrea Legarreta con sus hijas Mía y Nina. La conductora reaccionó ilusionada a la idea de convertirse en abuela.

También señaló que le costó trabajo dejar de verse a sí misma como la esposa de Rubín, y que la intimidad física se fue apagando con el tiempo.