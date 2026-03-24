Alberto Mayagoitia asegura que, ante la violencia y la incertidumbre que se viven en el país, el teatro no pretende resolver el dolor, pero sí puede acompañar a quienes lo atraviesan.

“Obviamente el consuelo no es suficiente para aquella mamá a la que le desaparecieron un hijo o para las muchas desgracias que pasan en este México actual, pero la obra puede ser un espacio en el que la gente encuentre un poco de luz”, dice.

A través de Mi Cristo roto, el actor sostiene una puesta en escena que, lejos de buscar respuestas fáciles, dialoga con una audiencia que llega cargando pérdidas, preguntas y duelos que muchas veces no encuentran lugar fuera del escenario.

“Yo pienso que lo que conecta con la obra hoy es lo mismo que conectó hace 2000 años con Jesús, o sea, un mensaje de optimismo, de que hay una buena nueva, como dice Jesús: anunciar la buena nueva, anunciar que hay un más allá, hay un cielo, una recompensa, que hay una vida eterna y que los males que podamos vivir en este plano terrenal pues son pasajeros”, considera.

La obra, basada en los textos del padre Ramón Cué Romano, gira en torno a un sacerdote que entabla una conversación simbólica con una figura de Cristo mutilada.

Lo que inicia como un intento de restauración se transforma en un ejercicio introspectivo sobre el sufrimiento humano, la fe y la responsabilidad frente al otro. En escena, interpreta ambos lados de ese diálogo.

“El Cristo roto no tiene el brazo derecho y en la obra hablamos de esa gran metáfora que representa que no tiene el brazo derecho, pero es el brazo que podemos ser nosotros. El Cristo roto dice: ‘¿De qué me va a servir un brazo de madera? No me restaures. Porque un brazo de madera no me va a servir de nada. Mejor sé tú mi brazo derecho’”.

Paralelamente a las funciones de Mi Cristo roto, desarrolla el proyecto de llevar teatro mexicano a Estados Unidos, enfocado en los latinos.

Mayagoitia alista una presentación especial por las 700 funciones que incluirá la develación de una placa conmemorativa el 5 de abril en el Nuevo Teatro Silvia Pinal.