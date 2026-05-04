Arte, moda y una infinidad de grandes estrellas marcaron la MET Gala 2026, el evento de moda más importante de los últimos años.

Alrededor de las 15:30 horas (tiempo México), las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convirtieron en el escenario perfecto para que personalidades de la música, el cine y las pasarelas desfilaran con atuendos impresionantes y extravagantes a la vez.

Una de las primeras en llegar fue Nicole Kidman, quien lució un vestido rojo de lentejuelas y plumas de la firma Chanel. Esta es una de las reapariciones de la protagonista de "Los otros" tras su sonado divorcio.

Kidman llegó acompañada de su hija Sunday Rose Kidman Urban, quien recientemente debutó como modelo.

Nicole Kidman y su primogénita Sunday Rose Kidman Urban en la alfombra roja de la Met Gala. Foto: Mike Coppola / AFP

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Otro de los que se robaron las miradas durante su paso por la alfombra fue Sam Smith. El cantante británico llegó en una túnica de terciopelo negro, repleta de pedrería, cristales y pelo sintético en las mangas y el cuello. Completó su look con guantes transparentes y un tocado de plumas.

Foto: AFP

Katy Perry fue otro de los atuendos más comentados. Y es que optó por un impresionante vestido blanco de Stella McCartney con guantes a juego. Pero lo que hizo sumamente especial el look es que los guantes tenían seis dedos cada uno, mientras que el vestido incluía una enorme cauda quemada. Además, Perry decidió usar una careta metálica que sorprendió a todos.

Katy Perry en la Met Gala 2026. Foto: Jamie McCarthy / AFP

Lalisa, integrante de BLACKPINK, también acaparó miradas a su llegada. La ídolo k-pop desfiló con un vestido hecho a medida por el diseñador Robert Wun. La pieza, bordada a mano incluía un zafiro azul, traído directamente desde corea y un velo sostenido por manos hechas en 3D, dando la ilusión de que la artista estaba congelada en el tiempo.

Lalisa de Blackpink, se robó las miradas con este vestido hecho a medida. Foto: AFP.

En su debut en este evento, Ejae, integrante de Huntrix, sorprendió con un atuendo metálico lleno de cristales. Según contó a "E!" el dieño fue inspirado en la escultura de La Venus del Milo e incluía accesorios hechos con cristales Swarowski.

La cantante surcoreana inspiró su atuendo en la Venus del Milo. Foto: AP.

La más comentada, sin lugar a dudas, fue la exsuper modelo Heidi Klum, quien se tomó muy enserio el tema de mezclar el arte con la moda y apareció convertida en un escultura.

A diferencia de las delicadas telas y joyería de otras artistas, Klum optó por un "vestido" que la cubría de pies a cabeza. La tela imitaba la rigidez de la piedra y el maquillaje completaba la ilusión de una estatua viviente.

Heidi Klum se convirtió en una estatua viviente. Foto: AFP

Por su parte, Sabrina Carpenter, una de las más esperadas de la noche, lució un vestido de tul de la firma Dior que estaba inspirado en el viejo Hollywood, en especial la cinta "Sabrina" protagonizada por Audrey Hepburn. El corpiño imitaba a una vieja cinta de 35 mm, mientras que la falda tenía brillos y un moño con a misma cinta.

Foto: AP

Otras de las asistentes fueron Charlie XCX, Anne Hathaway, Georgina Rodríguez, Hailey Bieber, Kendall y Kylie Jenner y en su debut Dwaney Johnson.