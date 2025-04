Los 11 temas del primer disco como solista de Meme del Real vienen de una investigación en canciones que se habían quedado fuera por distintas circunstancias; son ejercicios sonoros y melódicos que ahora transformó en canciones.

Juntas, componen una página abierta que el músico espera que le lleve a otros descubrimientos.

Después de los sencillos, “Princesa” y “Tumbos”, el compositor, pianista, guitarrista, productor e integrante de Café Tacvba espera salir con todo el disco en julio, el cual tiene como productor al argentino Gustavo Santaolalla, bajo el sello coreano Docemil Music.

“Fueron las canciones las que me dijeron: ‘Ahora sí, este es el momento. Aquí estamos’. Me sentí muy seguro con ellas y por eso estoy aquí. De manera natural pasó que las canciones que quedaron a flote eran las más recientes; estaban hablando de algo que tiene más que ver conmigo ahora”, dice en entrevista.

En el disco, cuyos temas escogió junto a Gustavo Santaolalla, hay rock, electrónica, música latinoamericana; se escuchan bachata y beat techno (es el caso de “Tumbos”, que presentó esta semana).

“Una de las dudas que tenía cuando me acerqué a Gustavo es que había muchas canciones que parecía que no tenían que ver entre sí, un género de aquí, otro de allá, y lo que él me hizo ver es que el sentido lo tenían el eclecticismo y el contraste que había entre ellas; que uno de los valores importantes del proyecto era la diferencia”.

En estas dos canciones pasa que nacen con un ritmo o género y, de pronto, se van a otro muy contrastante...

Ahora que lo dices, hay varias en el disco que empiezan en un universo y terminan en otro extremo. Sí, me gusta brincar de un lugar a otro o una idea, provocarle y decirle (a la canción): “¿Por qué no vas vestida así?, ¿a ver cómo luces diferente?”

Hay también mucha influencia de la cultura popular mexicana, del lenguaje y la ciudad, que es algo de Café Tacvba…

Pues desde el primer disco del grupo hay muchas canciones que tienen que ver con la ciudad; es una herramienta que está ahí, un regalo. Y ahora se sigue manifestando en este proyecto. Me gustan mucho las ciudades, pero también aprecio, y ahora más que nunca, la naturaleza, que es la que sigue dictando.

En este año los integrantes de Café Tacvba estarán en proyectos personales, pero para ti, ¿qué viene? ¿qué has pensado?

He pensado que es una página abierta, que es un túnel oscuro todavía al cual está entrando luz, y en el cual con una linterna voy abriendo brecha o un campo donde voy abriendo camino. Quisiera darle la oportunidad de que me lleve a donde me tenga que llevar.

El grupo sigue, en mayo cumplimos 36 años y aunque no estemos trabajando juntos, seguimos juntos. El grupo es como un ente, que se conforma no nada más de nosotros cuatro, sino de lo que hemos compartido, de lo que la gente, que es la parte más importante, le ha dado.

Eso va a estar ahí. Pero esta página abierta me gustaría que se vaya escribiendo con el día a día, y poder escribir muchas páginas, es mi ilusión. Ahorita es una página abierta, pero eventualmente habré aprendido y descubierto cosas que, si me dan la oportunidad de descubrir otras desconocidas, serán.