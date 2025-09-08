Más Información

tendrá dos conciertos en la Ciudad de México (CDMX), el próximo viernes 12 y sábado 13 de septiembre de 2025, en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira Oasis Live '25.

Después de más de una década de su última presentación en el país, la demanda de boletos fue tan alta que se abrió una segunda fecha, y ambas lograron dos sold out.

Los fanáticos mexicanos están más que listos para vivir una experiencia inolvidable con los hermanos Gallagher y para experimentar escuchar sus grandes éxitos en vivo.

Sin embargo, los shows no son lo único que mantiene a los fans entusiasmados. Existen historias detrás de sus canciones, anécdotas inéditas y secretos que muestran otra cara de la banda que marcó a toda una generación.

Melissa Lim, la historia detrás de “Talk Tonight”

Una de las joyas poco conocidas del repertorio de Oasis es “Talk Tonight”, un B-Side incluido en el single “Some Might Say” y más tarde en la edición deluxe del álbum "What’s the Story (Morning Glory?)".

Aunque el tema musical es uno de los grandes hits que todo el mundo tararea, la canción tiene una historia un tanto peculiar que solo los más fans conocen a fondo.

En 1994, después de un concierto desastroso en Whisky A Go Go en Los Ángeles, Noel Gallagher desapareció durante unos días, amenazando con dejar la banda. La tensión con su hermano Liam estaba al límite, y parecía que Oasis iba a separarse antes de siquiera haber lanzado su segundo álbum.

Para Noel, su refugio y su lugar seguro fue su amiga Melissa Lim, una joven que vivía en San Francisco. El guitarrista voló solo para verla y pasar tiempo con ella, lejos del caos de la banda y de los problemas.

Según Melissa, ella lo acogió, lo alimentó y lo calmó, llevándolo incluso al Huntington Park y a tiendas de discos locales. Esa experiencia inspiró a Noel para escribir “Talk Tonight” y reconsiderar su decisión de abandonar Oasis.

El documental Supersonic reveló detalles de esta y otras historias de la agrupación británica. Melissa Lim, quien en su momento ayudó a Noel a recomponerse, contó en 2016 al San Francisco Chronicle cómo fue aquel encuentro:

"Estaba muy molesto. Lo acogí, le di de comer e intenté calmarlo. Quería separarse de la banda. Fuimos a Huntington Park, escuchamos música y fuimos a comprar discos. No podía dejar que eso pasara mientras yo estuviera al mando”.

La canción está llena de referencias a esos días, con frases que evocan a ese viaje y los pequeños detalles que marcaron esa etapa de su vida, incluyendo la bebida Snapple favorita de Melissa.

Melissa Lim reaparece en redes sociales en la gira de reunión

El pasado 6 de septiembre de 2025, Oasis tocó en el Rose Bowl de Los Ángeles durante su gira norteamericana. Entre el público se encontraban estrellas como Billie Eilish, James Hetfield, Leonardo DiCaprio, Salma Hayek y Paul McCartney, pero los ojos del público se centraron en Melissa Lim, la amiga detrás de “Talk Tonight”.

La propia Melissa publicó una foto en Instagram y compartió la emoción por el momento:

"¡30 años y la espera valió la pena! Gracias @Oasis", se puede leer en su publicación.

Fans a través de redes sociales han publicado memes y compartido sus outfits que llevarán al concierto, que promete ser una celebración total después de 16 años de separación de .

