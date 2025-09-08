A la 1 de la tarde, Sony Music inauguró la “Oasis Week”, donde fans tuvieron la oportunidad de imitar en vestimenta y espíritu a Noel o Liam Gallagher, integrantes de la banda Oasis, quienes tendrán concierto en CDMX este próximo viernes 12 y sábado 13 de septiembre.

Fans de entre 20 y 30 años participaron en el concurso “Look alike” (¿Te pareces a…?), donde recrearon el estilo y vestimenta de los músicos de sus conciertos o álbumes, e incluso personajes mencionados en sus canciones.

El evento se llevó a cabo a un costado del Parque Hundido y la señalización para reconocer el lugar se trataba de una parada de autobuses de Mánchester, donde los asistentes podían tomarse fotos o reunirse a convivir con otros seguidores.

Participantes revelan cómo conocieron a Oasis y por qué querían ganar boletos para el concierto

Imanol Marín, fan de la agrupación desde secundaria, contó que su pasión por Oasis nació al tocar primero la batería y luego la guitarra.

“Justo los descubrí con el álbum ‘What’s the Story: Morning Glory’ con la canción ‘Wonderwall’. Por ser fan de The Beatles, creo que es obvio que tienes que conocer un poco de la historia de Oasis”.

Por su parte, Michelle Olvera reveló que quería los boletos para disfrutarlos con su pareja:

“Yo creo que no sería solo lo mejor para mí, sino también para mi novia y yo que compartimos ese gusto y hemos compartido momentos que han marcado nuestra historia, no solo amorosos, sino también en la vida”.

Imanol y Michelle concursaron para ganarse boletos el concierto de Oasis. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL

¿Cómo se vivió el concurso de la “Oasis Week”?

Desde una hora antes del concurso, los fans se tomaron fotos en una cabina telefónica roja típica de Londres o frente a un cartón que recreaba el Puente de Londres, lugar de origen de la agrupación.

Algunos comenzaron a ensayar gestos o fumar al estilo de los Gallagher, mientras que la mayoría optó por la clásica parka verde con capucha, prenda que Liam popularizó en conciertos y portadas de la banda.

Hubo quienes se mostraron más creativos, como una fan que se disfrazó del submarino amarillo mencionado en la canción “Supersonic”, rindiendo homenaje tanto a Oasis como a The Beatles.

Concursantes de "¿Te pareces a...?" del "Oasis Week". Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL

¿Qué hicieron los fans para ganar?

El concurso consistía en subir a un pequeño escenario e interpretar su canción favorita de Oasis. Algunos cantaron frente al micrófono, otros saltaron con energía y unos cuantos solo usaron gafas oscuras para imitar el estilo de los Gallagher, aunque estos últimos fueron los más criticados por el público.

Otros participantes fumaron en escena para recrear la actitud irreverente y adictiva que marcó a los hermanos en la década de los 90, lo que les ganó aplausos por su fidelidad a los personajes.

Ganadores reciben boletos y boxset de viniles

Más de 40 concursantes pasaron por el escenario y, tras una hora, fueron elegidos 9 finalistas que destacaron por su caracterización y presencia.

Natalia Ramírez, una de las ganadoras, llevó un ukelele decorado con la bandera del Reino Unido, un corte de cabello similar al de Noel y la clásica actitud despreocupada del guitarrista.

Alfredo Pérez, segundo lugar, usó una parka parecida a la de la marca “Barbour Ventile” con la que Liam interpretaba “Live Forever” en las giras, pieza que se convirtió en parte de su sello personal.

Los siete finalistas del concurso de "Oasis Week", recibieron mercancía oficial de Oasis y boxsets de vinilos, premios muy valorados por los fans debido a que algunos alcanzan precios superiores a los 10 mil pesos.