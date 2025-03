Mayrín Villanueva sufrió un hackeo, alguien se apoderó de su cuenta oficial de Facebook, y como la actriz casi no la usa, se tardó tiempo en darse cuenta que estaban intentando lucrar con su nombre y su imagen.

La actriz de 54 años comenzó a recibir comentarios de amigos y de gente cercana que dudosos le preguntaban si algunas de las fotos en efecto era ella, pues aparecía en poses y con poca ropa, algo poco común en la protagonista de la serie "Vecinos".

Mayrín, quien está casada desde el 2009 con el también actor Eduardo Santamarina, dijo a Televisa Espectáculos que aunque no le afecta saber que están haciendo mal uso de su imagen, sí alerta a quienes pueden caer en la trampa, ya que, por dinero, ofrecen falso contenido exclusivo de Mayrín.

"No me ha afectado, pero hay gente que se atreve a decirme '¿si es tuya?', y les dije '¡no, es falsa! ya me cansé de decir que es falsa'", contó.

Mayrín Villanueva denuncia que fue víctima de hackeo en Facebook.

La actriz de "Una familia con suerte", "Mentir para Vivir" y "Mi Corazón es Tuyo", detalló que le enseñaron algunas fotos que supuestamente es ella, sin embargo, alertó que el cuerpo de muchas de las imágenes es de alguien más, sólo están usando su rostro.

"Se metieron y me enseñaron, hay fotos, que ahora con Inteligencia Artificial puedes hacer lo que quieras, y hay fotos que ni siquiera es mi cuerpo y es mi cara, ¡no caigan en el engaño, no soy yo, es todo mentira!", alertó.

Mayrín Villanueva perdió el control de su cuenta de Facebook, donde segura que se publican fotos en las que usan su rostro pero el cuerpo de otra persona.

La actriz, que está por estrenar este domingo 31 en México la telenovela "Juegos de amor y poder", confiesa que ni ella ni su esposo Eduardo Santamarina le saben mucho a la tecnología, por lo que no le dieron mucha importancia al asunto.

"No le dimos tanta importancia, los dos somos medios... como que no le sabemos mucho tampoco, yo el Facebook casi no lo usaba entonces por eso me di cuenta muy tarde, hasta que la gente se atrevió a decirme,y dije '¡eso no es mío!"

