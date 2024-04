Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, cómplices en el hogar y en la tv

Reencontrarse con un amor del pasado debe ser una de las experiencias más complicadas e incómodas para la mayoría, pero no para Eduardo Santamarina, quien en el pasado estuvo relacionado con estrellas como Itatí Cantoral o Susana González; él asegura que tiene un trato cordial con ellas cuando coinciden.

“Cada quien habla de la feria como le va; como yo he terminado bien mis relaciones, si me las encuentro en los pasillos de la empresa, no pasa nada”, señala.

Pero en la ficción él sí se convertirá en ese pasado complicado de su propia esposa, Mayrín Villanueva, ya que forma parte de la segunda temporada de "¿Es neta, Eva?", que estrenará el 16 de abril por Las Estrellas.

En esta ocasión la empresa donde labora Eva (Mayrín Villanueva) tiene nuevo jefe, Adán Castillo (Eduardo Santamarina), quien resulta ser un excompañero de la preparatoria y un antiguo pretendiente, al que por cierto nunca correspondió.

Esta situación no resuelta entre ellos vuelve complicada la dinámica en la oficina, pero le inyectará diversión por los enredos que desatará.

“Es maravilloso, Eduardo es un supercompañero, tenemos buena química en escena, eso siempre se agradece de un compañero y más en la comedia, donde necesitas tener mucha más ligereza, confianza”, señala Mayrín.

Verse todo el día, primero en el trabajo y después en la casa, no provocó fricciones en el matrimonio porque, según Mayrín, ambos saben separar muy bien sus papeles, así que en cuanto llagaban al foro se convertían en colegas y dejaban de lado sus problemas como matrimonio y viceversa; aunque sus personajes estarán de pelea y tal vez romance.

“Habrá conflictos porque Adán y Eva no terminaron bien su relación, no cerraron bien el círculo, pero como dice el dicho: ‘donde hubo fuego cenizas quedan’, cuando se reencuentran dejan salir su resentimiento pero en tono de comedia, y ella no se la pondrá fácil a Adán para la conquista”, explica Santamarina.