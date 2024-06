Maluma causa sensación por detenerse en un oxxo de Monterrey a comprar cerveza

Maluma no sólo deslumbró con su actuación en la final de la Kings Word Cup 2024, sino que sorprendió a más de uno cuando fue captado en un oxxo de Monterrey, en el que se detuvo para comprar algunas latas de cerveza, antes de subir al escenario del Estadio BBVA, donde corearon junto con él más de 53 mil aficionadas y aficionados.

Para clausurar el torneo internacional de fútbol, Gerard Piqué e Ibai Llanos convocaron al cantante colombiano para que presidiera el espectáculo; Maluma no dudó ni un momento en aceptar, debido a que tiene un cariño especial por México y sus fans de nuestro país.

Y aunque no es la primera vez que el cantante viaja a tierras mexicanas, y se pasea en ellas como si no se tratase de toda una celebridad, su aparición en las calles, como un transeúnte más, sigue causando sorpresa.

Lee también: Maluma en la final de la Kings World Cup 2024: ¿Dónde y cuándo ver al artista?

En esa ocasión, el intérprete de "Cuatro babys" fue visto en un oxxo del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, al que acudió para comprar algunas latas de la marca Tecate Light, la cerveza más consumida por las y los regiomontanos.

El cantante de 30 años no trató de ocultar su apariencia detrás de gafas oscuras, una gorra, o una sudadera que ocultase sus característicos tatuajes, en cambio, se le vio muy desinhibido bromeando con la cajera del la tienda de autoservicio que, inevitablemente, le preguntó si era él el famoso cantante colombiano.

Bromista, Maluma expresó que ya estaba acostumbrado a que lo comparasen con el cantante, sugiriendo que no se trataba de él, a pesar de que su tono colombiano era más que obvio.

"Eso me dicen muy seguido, que me parezco a Maluma, en la nariz, en el perfil griego", dijo entre risas.

Y aunque la presencia de Maluma en el oxxo se llevó toda la atención, no fue el único personaje famoso que salió a la tienda; lo acompañaba Blessd, su compatriota, y con quien canta a dueto el álbum "10F1".

Lee también: Maluma publica las primeras fotos junto a su hija Paris

Luego de su parada en la tienda, Maluma, Blessd y también Grupo Frontera encendieron el show del Kings World Cup, donde interpretó sus mayores éxitos y tres temas de su nueva producción discográfica.

Hace unos minutos, el cantante agradeció a Monterrey por el gran recibimiento que obtuvo, asegurando que, luego de la media hora que duró su show, no quería dejar el escenario.

"Buenos días, buenos días. Gracias, Monterrey, gracias a la Kings League, gracias a Blessd, gracias a Grupo Frontera, gracias a los mejores fanáticos del mundo, que son los fanáticos de Maluma, baby, que no comparten con ningunos otros fanáticos, la verdad. ¡qué apoyo!, había como 50 y pico mil personas en el estadio cantante, desde que empezamos hasta que terminamos, (...) fueron como 30 minutos en el escenario y no me quería bajar, gracias, gracias. What´s next?, ¿qué ex lo próximo?", expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc