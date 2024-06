Angelique Boyer celebra que Irina Baeva sea la nueva aventurera y descarta la posibilidad de tomar el papel

Angelique Boyer felicita a Irina Baeva por su nuevo protagónico en el musical "Aventurera", y aseguró que a pesar de que Carmen Salinas alguna vez expresó su deseo de que ella fuera Elena Tejero, personaje principal de la obra, en este momento no es algo que esté en sus planes hacer.

"Yo estoy muy contenta por Irina, me emociona verla en este proyecto, estoy segura que va a aprovechar muy bien esta oportunidad, se ve radiante, es un gran momento para ella y no hay más que hablar de eso. (Aventurera) para mí no es, sé que vienen otras cosas por ahí",

Aunque señaló que un personaje como el que ofrece Aventurera es algo que cualquier actriz sueña, por eso ve como algo positivo que se esté retomando esta clase de teatro, que es toda una tradición en México, donde se combina el cabaret, el teatro de carpa y el drama.

Cuando se le mencionó que está en marcha un musical basado en la historia de Rebelde, donde nombres como Daniela Parra, Mario Bautista y Belinda se mencionan en el elenco, Angelique comentó que hacer algo así con artistas jóvenes y muy preparados, es una forma de impulsar nuevas estrellas y motivar a las nuevas generaciones a alcanzar sus sueños.

Ella y su pareja Sebastián Rulli, fueron invitados la noche de ayer como padrinos del homenaje que el actor Araph Betke recibió en la puesta en escena "La ternura", en el cual se reconocieron sus 30 años de trayectoria.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron a la presentación de la puesta en escena "La ternura". Foto: Instagram

"Siempre es bueno que lo celebren a uno, ya llevo un rato en esto y tuve la fortuna de que Sebastián y Angelique accedieran a ser mis padrinos de esta función, estoy muy agradecido, como que siento mucha alegría, entusiasmo y con ganas de seguir trabajando, que sean 30 y muchos años más de seguir haciendo esto", expresó Betke poco antes de diera la primera función de La ternura.

Sebastián recordó que su amistad con el homenajeado es de muchos años, casi desde el inicio de la carrera de Araph, por eso le daba mucho gusto el homenaje del que era objeto, pero sobre todo verlo trabajando en teatro, bajo la dirección de otro gran amigo Benjamín Cann; además señaló que hace apenas algunos meses trabajaron juntos en las grabaciones de la serie El extraño retorno de Diana Salazar.}

"Qué orgullo por él, qué orgullo el haber compartido este último proyecto juntos y muy feliz de que esté en el teatro, sabemos lo difícil que fue para él el estar ensayando al mismo tiempo de que estaba terminando el proyecto", señaló Rulli.

Araph por su parte manifestó el cariño que siente por esta pareja, que para él es un ejemplo de compromiso ya que llevan una década juntos, y eso en un medio como el del espectáculo tiene un gran mérito, además de que siempre muestran cómo debe ser una relación, porque se apoyan, crecen profesionalmente juntos y siempre se impulsan a crecer.

"Los veo felices, yo los observaba llegar todos los días al set y vi cómo se tratan, como se quieren, como se miran, como se consienten, como se ríen juntos, además la pareja que hacen en televisión, es increíble que después de tantos proyectos tengan la capacidad y el talento para seguirse viendo como si fuera la primera vez", dijo Araph Betke.

A reír tiernamente

Angelique Boyer se presentó el la presentación de la obra "La ternura". Foto: EL UNIVERSAL / Sughey Baños

Durante dos horas Araph Betke en compañía de Alejandro Calva, Mónica Dionne, Carla Medina, Pierre Louis y Luisa Guzmán Quintero, hicieron reír al público con la historia de "La ternura", en la cual una reina que decide aislarse del mundo con sus dos hijas, para mantenerlas alejadas de los hombres, pero se topan con un leñador y sus dos hijos, comenzando una serie de enredos hilarantes.

Al final el productor Morris Gilbert subió al escenario con el elenco e invitó a Angelique Boyer y Sebastián Rulli a hacer lo mismo, para ser testigo del homenaje de Arap, en el cual se habló de sus inicios como actor, su labor como activista en causas sociales y en pro del medio ambiente.

"Te felicito porque hoy no sólo pudimos ver al gran artista que eres, nosotros constatar el gran compañero que eres, además el gran ser humano que representas y eso es mucho de admirar, hoy estamos en el templo más sagrado para el actor celebrándote, al lado de maravillosos compañeros, de todo corazón deseo que esto sea tu carrera, con personajes que llenan al público y que sigas tocando corazones", expresó Angelique.

El encargado de entregarle el reconocimiento fue su compañero de escena Alejandro Calva, que lo definió como un colega a toda ma... y manifestó el cariño que le tiene, dándole al final un fuerte abrazo.

"No me podría llegar en mejor momento esto, con una compañía tan hermosa, con una familia que hemos hecho aquí de mucho amor y ternura, en un proyecto que me hace crecer y aprender todos los días, pero sobre todo reír", fue como el homenajeado agradeció el reconocimiento y el aplauso del público presente el Teatro Libanés.

