Como toda una mean girl, Lucero Mijares cumple con código de vestimenta rosa en el estreno de la obra

El Centro Cultural Teatro I se pintó de rosa, con la llegada a su escenario del musical "Mean Girls", que hizo un alto en su gira por Estados Unidos para venir a la Ciudad de México un par de semanas, por lo cual se realizó una alfombra pink por la que desfilaron diversas personalidades.

Una de las estrellas más solicitadas por los fotógrafos y reporteros fue Lucero Mijares, quien cumplió con el código de vestimenta al llevar prendas rosas en su vestuario, que como es su costumbre, fue sencillo y casual, algo que le han criticado en redes sociales cuando fue en pants a votar.

"Yo lo hice con todo el humor del mundo, cada quien que se lo tome como quiera, yo fui muy feliz al votar, sigo con mi dedito marcado y fue mi primera vez, entonces estaba muy emocionada, ir en pijama, en pants o vestido está bien", expresó Mijares.

También habló del furor que causó su amistad con Lalo Capetillo hijo, durante su participación en Juego de Voces, al grado que sus fans la ligan sentimentalmente con él, así que aseguró que lo único que la une a él es el cariño y que son muy buenos amigos, además están por presentar un tema en cumbia norteña.

En su primera aparición en un acto público, hizo acto de presencia el conductor Daniel Bisogno, visiblemente delgado pero con mucho ánimo de estar en este evento.

"En este momento estoy mejor que nunca, me siento fantásticamente bien, con una recuperación casi al cien por ciento y feliz de poder estar por acá", señaló el conductor.

Bisogno compartió que el siguiente paso en su recuperación está el pasar por un trasplante de hígado, para lo cual está ya en lista de espera.

"Es una operación muy sencilla y después de lo que yo pasé, esto aparentente y según los doctores, ya es cosa de niños en comparación de la gravedad de lo anterior, por el mal funcionamiento del hígado, tuve una infección que abarcó pulmones y todo. Se me hicieron estudios de todo tipo, para ver si soy prospecto, todo está perfectamente", comentó Bisogno.

Lourde Murguía se dijo muy contenta se entrar al musical "Lagunilla mi barrio", para sustituir a su amiga Maribel Guardia por algunas semanas, y justo ayer comenzó con los ensayos.

"Todo el elenco ha sido muy amable conmigo, los conozco a todos entonces voy a estar echándole el corazón para que salga bien bonito, estoy a todo lo que da. Siempre he bailado y cantado, entonces no me agarran todavía en ceros, trataré de hacer la versión de la Lancha al estilo de Lourdes Murguía".

Vanessa Claudio, Diego de Erice, Juan Solo, Majo Pérez, Fredy Ortega, Cynthia Aparicio, Itatí Cantoral, Cassandra Sánchez-Navarro, entre otras estrellas, estuvieron presentes en este estreno de Mean Girls en México.

