Omar Chaparro: un migrante en el cine

GUADALAJARA. A Omar Chaparro le creyeron que era un pordiosero y hasta le ofrecían comida para que no padeciera penurias. El actor cuenta que eso pasó durante el rodaje de “Un viaje al corazón (The wingwalker)”, que la noche de ayer tuvo una función a beneficio en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad. En la cinta interpreta al trabajador de un aeropuerto en EU, quien es deportado a México al descubrirse que tiene una identidad falsa, con el problema de que su hija será sometida a un trasplante de corazón unos días después.

Al llegar a Tijuana, el hombre hace todo lo posible por regresar a ese país, pasando por varias situaciones que ponen en riesgo su vida. “Le pasan varias cosas y para meterme al personaje me salía a caminar y nadie me reconocía. Una señora migrante que estaba fuera de un Oxxo se me acercó a darme un pan cuando a ella la veías que estaba mal, creo que yo me veía de la ching…”, relató Chaparro durante una sesión de preguntas y respuestas con el público.

“Un viaje al corazón (The wingwalker)” es de los pocos papeles dramáticos que ha tenido Chaparro en su carrera, entre los que se encuentran los de la serie “Las viudas de los jueves” y el largometraje “Color box”, llegada directamente a Prime Video. “Fue un regalo hacer esta película porque empecé a rodarla hace tres años cuando estaba en una etapa introspectiva, estaba pasando mi noche oscura como ser humano y Julián (nombre del personaje) me ayudó a sacar eso, fue como si él me rescatara a mi”, apuntó.

La nueva aventura es la ópera prima de Alonso Álvarez, realizador tamaulipeco cuyo trabajo se ha visto en las series The twilight zone, Snowfall y Big sky. Radica en EU desde hace casi dos décadas luego de no poder hacer nada en México. Mucho de lo que se ve en el filme, está inspirado en cosas que le pasaron, como el caer en depresión, dormir en un auto y llegar a prisión.

“La película me pegó directo, (en su momento) terminé un mes en prisión federal por alguna cosa y dije claro, a todos nos puede pasar que en un segundo la vida cambie. Los migrantes salimos de nuestros países no porque queramos necesariamente, la gente cruza por varias cosas y (el guión) tiene todas esas historias que es escuché en la cárcel”, apuntó Álvarez.

Chaparro subrayó que su intención fue siempre retratar al migrante de manera digna y humildad. “Era dar verdad, eco a esas historias que han sido miles, millones, queremos que sean vistas y toquen el corazón”, indicó él histrión. “Un viaje al corazón (The wingwalker)”, original de Star, llegará a salas mexicanas el próximo 10 de octubre.

