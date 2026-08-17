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La polémica entre Mauricio Martínez y “Ventaneando” no ha quedado atrás. Después de que Pedro Sola fuera cuestionado por un comentario relacionado con los perros y ofreciera una disculpa, que el actor calificó como insuficiente, Martínez volvió a referirse al tema y pidió que quienes participan en el programa se hagan responsables de lo que dicen.
La primera reacción del actor ocurrió cuando Sola justificó sus declaraciones por su edad. Martínez respondió en redes sociales con un mensaje contundente:
“Pedro, excusarse en tu edad es cobarde”, escribió el actor en X.
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El comentario abrió una discusión en redes sociales, donde Martínez insistió en la importancia de hablar sobre el maltrato animal y cuestionó la manera en que se abordaron las declaraciones realizadas en el programa.
Mauricio Martínez responde a Pati Chapoy
Ahora, tras la reciente reaparición pública de Pati Chapoy, Martínez fue cuestionado nuevamente sobre su postura y evitó profundizar en el conflicto, aunque sí hizo un llamado a asumir las consecuencias de las declaraciones realizadas frente a las cámaras.
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“Pues cada quien es responsable de sus palabras, de sus acciones. Yo preferiría ya no hablar de ahí porque pues ahí no me quieren”, dijo el actor durante la alfombra roja por las mil 100 funciones de “Siete veces adiós".
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Martínez acudió como padrino de la develación de la placa por las mil 100 representaciones de la obra creada por Alan Estrada y Salvador Suárez, función en la que también estuvo presente María León.
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Como parte de la gira de “Siete veces adiós”, María León también formará parte de la pues en escena, en las distintas ciudades donde se presentará la obra, sumándose a esta etapa del proyecto que recorrerá Toluca, Cuernavaca, Puebla y Monterrey.
melc
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