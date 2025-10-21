Más Información

Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas

El Louvre reabrirá sus puertas, pero la Galería de Apolo seguirá cerrada tras el robo de joyas

Museo de Antropología lamenta robo en el Louvre: “Es un acto que se debe condenar”

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, asegura que no retrata la guerra ni la violencia por ser “muy frágil”

“Hemos fallado”, reconoce Francia ante robo del Louvre

La música de los jóvenes, desde Tijuana a Yucatán

A dos años de su fallecimiento, vuelve a ser protagonista con “A Hollywood Tragedy”, un documental que muestra al querido Chandler Bing de atrapado entre la fama, el humor y su lucha contra las adicciones.

Dirigido por Robert Palumbro, el proyecto explora la trágica muerte del actor, ocurrida el 28 de octubre de 2023, por sobredosis de ketamina.

El documental también se centra en los días previos del suceso en su casa de Pacific Palisades, Los Ángeles, y en el abuso de esta sustancia, apenas la punta del iceberg de una cadena de responsabilidades legales que culminó este año. Cuatro personas han sido imputadas y condenadas por el caso.

"Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable", dice uno de los entrevistados en el primer adelanto.

Voces clave

Universal+ estrena el documental el 28 de octubre e incluye entrevistas con Morgan Fairchild, quien interpretaba a la madre de Perry en "Friends", el fiscal federal Martin Estrada y el exdetective de Los Ángeles Greg Kading.

Aunque sus compañeros Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Courteney Cox decidieron no participar, el material de archivo permite revivir momentos icónicos de la serie.

La batalla contra las adicciones

Matthew Perry enfrentó problemas de alcohol desde los 14 años y luego luchó contra la dependencia a los analgésicos. Fue hospitalizado por una perforación gastrointestinal y pasó cinco meses internado por la ruptura de colon causada por opioides, incluyendo dos semanas en coma. Este es uno de los episodios más duros de su vida.

Tras su muerte

La investigación reveló hechos inesperados. Kenneth Iwamasa, su asistente personal, admitió haberle administrado ketamina.

Erik Fleming también se declaró culpable por suministrar la dosis mortal, y el doctor Mark Chavez aceptó cargos por distribución. En julio, el doctor Salvador Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos por distribución de ketamina. Además, Jasveen Sangha, conocida como “la Reina de la Ketamina”, está acusada de formar parte de una red que facilitaba el acceso a la droga.

Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón" Foto: Captura de pantalla / Cazzu IG

Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón", dice la argentina

Belinda rompe en llanto en medio de concierto tras demanda de Lupillo Rivera. ¿Qué pasó?

Belinda rompe en llanto en medio de concierto tras demanda de Lupillo Rivera. ¿Qué pasó?

Emiliano Aguilar confirma que sí irá a los Latin Billboard y se lanza contra quienes buscaron dejarlo fuera: "No pudieron". Foto: Captura de pantalla / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar se burla y lanza indirecta a su familia: “¡No pudieron!” tras confirmar su asistencia a los Billboard

Miley Cyrus se transforma en una versión rockera de Marilyn Monroe en nueva sesión fotográfica. Foto: EFE

Miley Cyrus se transforma en una versión rockera de Marilyn Monroe en nueva sesión fotográfica

Demi Moore. AFP

Demi Moore luce vestido guinda impresionante e irradia belleza a los 62 años

