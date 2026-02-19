A los 13 años, una niña vive entre tareas, amigos, juegos y deberes en la casa, pero alguien como Lara Campos no solo cumple con eso, también se organiza para sacar sus compromisos como una de las generadoras de contenido infantil más importantes.

Sus casi 13 millones de pequeños seguidores en YouTube han crecido con ella desde que tenía cinco años, cuando comenzó a subir videos en los que comparte su día a día, juegos y hasta las aventuras que vive con su mamá, Lorena Schlebach.

La joya musical de la corona es el tema “Rhenné”, que es común en fiestas infantiles y acumula 559 millones de vistas. Ella, además, da conciertos, tiene libros, es empresaria y ahora incursiona en el mundo del teatro musical con la puesta en escena "Matilda", en la que debutará el próximo 15 de marzo.

“La gente cree que solo hay una forma de vivir la infancia, pero también hay muchas formas divertidas de hacerlo. Si a alguien le tocó aquella y a mí esta, está bien; no siento que me haya perdido de nada”, dice.

Ser una estrella infantil implica una rutina distinta a la de cualquier niña, pero no deja de ser divertida. Cada actividad, aclara, está programada y esa organización recae en su mamá.

“La gente piensa que porque doy shows no tengo infancia. Aunque grabé desde muy chica, la pasé jugando, divirtiéndome, yendo a la escuela. Ahora estudio en casa, la paso muy bien, tengo amigos; siento que sí estoy viviendo mi niñez”.

La adolescente ha aprendido a dimensionar el hecho de tener millones de seguidores, aunque se sigue sorprendiendo cuando en otros países o en recintos como el Auditorio Nacional, donde presentó su show musical en junio pasado, miles de personas se emocionan por verla.

“Es increíble que vayan, canten y bailen; la que se pone muy nerviosa es mi mamá cuando ve a tanta gente”, cuenta divertida.

Su naturalidad la colocó en el gusto del público. Desde los cinco años demostró que lo suyo es estar frente a las cámaras.

Sueño cumplido

El teatro era una de las experiencias que Lara tenía pendientes, y fue el productor Alejandro Gou quien le ofreció integrarse a Matilda, donde dará vida a la protagonista en funciones especiales.

“No se había presentado la oportunidad de hacer teatro musical, y es algo que tenía muchas ganas de vivir. Cuando se me abrieron las puertas, no lo dudé ni un segundo. Estoy muy emocionada de compartir esto con las otras Matildas (Emilia, Raffaella y Elena) y con el resto de los niños; me la estoy pasando muy bien”, dice sobre la obra, que se presentará en el Centro Cultural Teatro I.

La hija menor del compositor Kiko Campos conoció la historia de Matilda hace unos años y desde entonces quedó fascinada con la niña que, pese a su corta edad, lucha contra las injusticias con resiliencia ante los problemas.

“Creo que Matilda es muy luminosa. Se parece un poco a mí: las dos somos curiosas y nos gusta aprender cosas nuevas”, afirma.

La historia aborda temas como la aceptación, la autoestima y el respeto, mensajes que Lara considera importantes para niños y niñas.

“También está padre salir diciendo: ‘yo también puedo cambiar lo que no me gusta’. No porque sea pequeña tengo que dejar que las injusticias me pasen; también tengo voz y puedo hablar”, afirma la actriz.

Campos hizo su audición extemporánea, por su agenda no pudo realizarla con las otras niñas, y esas pruebas las realizó con su hermana Gloria Aura, quien interpreta en la obra a la señorita Honey, una experiencia que para ambas fue especial.

“Fue un plus para nosotras que nos tocara hacerlo juntas, porque nos sentíamos en confianza, eso nos dio valor para estar en casting, fue como ‘ok, ya estamos juntas en esto y lo vamos a hacer muy bien’. Mi hermana va a ser Miss Honey, y siento que va ser muy padre porque ya hay esa conexión de hermanas, será increíble compartir el escenario con ella”.