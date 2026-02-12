Más Información

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

Fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años; discípulo de Frida Kahlo y referente del muralismo mexicano

Fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años; discípulo de Frida Kahlo y referente del muralismo mexicano

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

En menos de 24 horas tras la muerte del actor, su familia logró recaudar más de un millón de dólares para cubrir gastos urgentes, tras enfrentar incertidumbre económica debido a los tratamientos médicos que requirió el intérprete durante su lucha contra el cáncer colorrectal.

Horas después del anuncio del fallecimiento, su esposa Kimberly compartió en Instagram un enlace hacia la página GoFundMe, creado por amigos y seres queridos para apoyar a la familia.

Las donaciones han llegado de fans y colegas, incluyendo aportes de personalidades como la ganadora del Óscar Zoe Saldaña (2 mil 500 dólares) y la youtuber Codie Sanchez (5 mil dólares), entre otros, de acuerdo con TMZ.

Lee también:

El clan de seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah destinará los fondos a cubrir gastos básicos, facturas pendientes y su educación, según se indica en la página.

James Van Der Beek rodeado de amor

La mañana del miércoles 11 de febrero, Kimberly compartió un comunicado en redes sociales informando que su esposo se había ido "en paz" y rodeado de amor.

Van Der Beek, conocido por su papel protagónico en “Dawson’s Creek”, fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 a mediados de 2023, aunque lo hizo público hasta noviembre de 2024. Durante su tratamiento, tuvo que subastar recuerdos icónicos para poder continuar con sus terapias, mientras recibía apoyo, tanto económico, como emocional, constante de su familia.

Lee también:

Según la American Cancer Society, este tipo de cáncer comienza en el colon o en el recto, usualmente con pólipos en el revestimiento interno. La mayoría son benignos, pero algunos pueden evolucionar a cáncer. Cuando esto ocurre, las células cancerosas pueden crecer hacia la pared del colon o recto y desplazarse a otras partes del cuerpo a través de vasos sanguíneos o linfáticos.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos". Fotos: AP

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos"

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte por cáncer. Foto: AP

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente. Foto: AFP

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente

Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Kylie Jenner ‘enciende’ las redes sociales al modelar ropa interior de Skims

[Publicidad]