En menos de 24 horas tras la muerte del actor James Van Der Beek, su familia logró recaudar más de un millón de dólares para cubrir gastos urgentes, tras enfrentar incertidumbre económica debido a los tratamientos médicos que requirió el intérprete durante su lucha contra el cáncer colorrectal.

Horas después del anuncio del fallecimiento, su esposa Kimberly compartió en Instagram un enlace hacia la página GoFundMe, creado por amigos y seres queridos para apoyar a la familia.

Las donaciones han llegado de fans y colegas, incluyendo aportes de personalidades como la ganadora del Óscar Zoe Saldaña (2 mil 500 dólares) y la youtuber Codie Sanchez (5 mil dólares), entre otros, de acuerdo con TMZ.

El clan de seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah destinará los fondos a cubrir gastos básicos, facturas pendientes y su educación, según se indica en la página.

James Van Der Beek rodeado de amor

La mañana del miércoles 11 de febrero, Kimberly compartió un comunicado en redes sociales informando que su esposo se había ido "en paz" y rodeado de amor.

Van Der Beek, conocido por su papel protagónico en “Dawson’s Creek”, fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 a mediados de 2023, aunque lo hizo público hasta noviembre de 2024. Durante su tratamiento, tuvo que subastar recuerdos icónicos para poder continuar con sus terapias, mientras recibía apoyo, tanto económico, como emocional, constante de su familia.

Según la American Cancer Society, este tipo de cáncer comienza en el colon o en el recto, usualmente con pólipos en el revestimiento interno. La mayoría son benignos, pero algunos pueden evolucionar a cáncer. Cuando esto ocurre, las células cancerosas pueden crecer hacia la pared del colon o recto y desplazarse a otras partes del cuerpo a través de vasos sanguíneos o linfáticos.

