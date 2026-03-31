Martín Saracho viene de familia de doctores. Su papá y hermano mayor se ponen la bata blanca y atienden pacientes. Pero él fue la “oveja” negra y se decidió por la actuación.

“A mi ver una jeringa que va entrando a un cuerpo, me da ñañaras”, reconoce el histrión de “¿Qué pasó con Sara?” y “Papá soltero”.

Pero, dicen, del destino y el pasado nadie se escapa. Y ahora Martín se ha convertido en médico al menos en la ficción para la serie “DOC”, cuya segunda parte acaba de llegar a Netflix.

Lee también: Nuevo tráiler de "Supergirl" muestra a Jason Momoa como Lobo y al villano principal de la cinta

En la producción encabezada por Juan Pablo Medina (“Soy tu fan”), Saracho da vida a un médico residente en su primer año, enfrentándose a las exigencias de un equipo de primer nivel y luchando contra sus propios demonios.

“Si en la primera parte lo vimos así, ahora está más plantado en el trabajo, ganando seguridad y descubriendo su verdadera vocación”, indica a EL UNIVERSAL.

"DOC" tiene como hilo conductor a Ferrara (Medina), uno de los médicos más respetados del hospital, quien por un accidente pierde 12 años de memoria y no recuerda la muerte de su hijo, ni su divorcio. Y pasa de ser la máxima autoridad del lugar, a tener que comenzar nuevamente desde el nivel más bajo como residente.

Lee también: Ramón Novarro, el actor mexicano que interpretó a Ben-Hur antes que Charlton Heston

El día que la familia de Martín se enteró que formaría parte de la serie, siendo uno de “ellos”, se pusieron felices.

Al principio el histrión pensó en pedirles asesoría a su padre y herrmano, pero pronto se dio cuenta que no era necesario pues la producción les dio las herramientas necesarias.

“Nos dieron un par de talleres concisos, médicos que nos asesoraron en todo, en procedimientos, en terminología, tratando de que todo se viera profesional”, indica.

Para Martín ese acercamiento fue recordar de donde viene. Prácticamente creció escuchando léxico de doctor.

Lee también: Shakira se posiciona entre los cinco más votados del Rock & Roll Hall of Fame 2026; comparte lista con PINK y Phil Collins

“Ahora fue entenderlos más, tenerles más respeto porque lo son teniendo horas de estudio. Cuando me quedé les dije: ¡ya soy doctor como ustedes!, fue como entrar a su mundo aunque sea desde la ficción”, expresa.

En el elenco también se encuentran Gabriela de la Garza ("Lass Aparicio"), Stephanie Cayo ("Club de Cuervos"), Alejandra Ambrosi ("Fuga de reinas") y Giuseppe Gamba ("Cindy la regia").