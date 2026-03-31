La historia de Judá Ben-Hur es mejor recordada por la actuación de Charlton Heston, en la épica cinta de 1959, una de las tres películas que más premios Oscar ha ganado, aunque, 34 años antes, ya había sido protagonizada por Ramón Novarro, un actor mexicano que, en su época, fue denominado como uno de los primeros "latín lovers" de Hollywood.

"Ben Hur", la versión de 1959, dirigida por William Wyler, superó todas expectativas, se convirtió en la película con el presupuesto más alto que, hasta entonces se había conocido, con 15 millones de dólares, y otros 14 mdd en su promoción, los cuales fueron dirigidos a la fabricación de espadas y cascos de juguetes y demás objetos alusivos al filme.

Y, en su estreno, no sólo se contó con la presencia de sus protagonistas, sino que Ramón Novarro, quien había dado vida a Judá Ben-Hur, en la versión muda de 1925, también apareció en la alfombra roja, realizada en el Teatro Loew, de Nueva York.

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Novarro -José Ramón Gil Samaniego de nacimiento-, fue dirigido por Fred Niblo- aunque antes de él, fue George Walsh quien iba a protagonizar la cinta, sin embargo -y sin que se conozca el porqué de su salida, fue despedido poco después de que el elenco viajará a Italia y Egipto, para filmar las vistas de la producción.

¿El resultado?, fue exitoso, críticas como la de la revista "Photoplay" expresó que "nadie, sin importar su edad o religión debería perdérsela".

Si bien, Novarro nació en Durango, en 1899, su carrera como actor tuvo lugar, desde un inicio, en la industria cinematográfica hollywoodense, pues su familia dejó México en 1913, cuando él tenía 14 años, debido a los eventos bélicos que tuvieron lugar durante la Revolución Mexicana.

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De acuerdo con la información que circula, el actor tenía lazos consenguíneos con Dolores del Río y el cineasta Julio Bracho. Sin embargo, él se hizo de su propio nombre por sus actuaciones en producciones de la magnitud de "Scaramouche" (1923) y, por supuesto, "Ben Hur" (1925).

Cuando el cine sonoro conquistó a Hollywood, el lugar de Novarro en la industria no se tambaleó, sino que se asentó, debido que triunfó participando en musicales como "Mata Hari" (1931) y "El gato y el violín" (1934).

Su última película fue "El pistolero de Cheyenne" (1960), cuando tenía 61 años: sin imaginárselo, ocho años más tarde, perdería la vida, cuando fue asfixiado por un joven identificado como Paul Feguson, que se encontraba junto con su hermano en la residencia del actor, que lo habría contratado para sostener relaxiones secuales.

A lo largo de su carrera, se especuló que sus preferencias sexuales y su relgión, devoto al catolicismo, lo habrían hecho presa de críticas y señalamientos que habrían desencadenado un presunto alcholismo.

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