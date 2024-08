La conductora Mariana Echeverría, cuarta expulsada de "La casa de los famosos México" ofreció una disculpa anticipada a Andrea Legarreta, conductora del programa "Hoy", y a Andrea Rodríguez, la productora del matutino, por las declaraciones que dio dentro de la casa, en las que aseguró que la relación entre Legarreta y Arath de la Torre era en realidad mala y no cordial como aparentaba.

Echeverría estará el día de hoy en el programa de Televisa, y a través de sus redes sociales, Mariana reveló que se enteró de la molestia que sus palabras habían causado entre varias personas del matutino, por lo que de manera anticipada anunció que se disculparía, pues lo que dijo no fue un certeza, sino que una mala percepción.

"Me acabo de enterar de que la producción de Hoy, tanto Andrea Rodríguez, como los conductores, están un poco molestos con lo que dije y pido una disculpa, y la voy a pedir mañana en vivo y frente a ellos porque yo cuando iba pues percibía eso, pero hablé sin fundamentos y sin una certeza, no dí por hecho, lo cual no es así", aseguró.

Mariana con la cola en entre las patas pidiendo disculpas adelantadas a Andrea Rodríguez, ni con mil disculpas vas evitar la arrastrada que te van a poner mañana en Hoy 💋#LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/LLxWxudukF — Lu🦋 (@luberriesx) August 20, 2024

Echeverría se convirtió en una de las concursantes más criticadas del reality por su malos modos al responderle a sus compañeros y sobre sus abusos en la cocina con ciertas personas del Cuarto Mar.

Además, Echeverría, de 40 años, dio de qué hablar por el bullying hacia Briggitte Bozzo, de 23.

Tras salir de la Casa, la conductora y parte constante del programa "Me caigo de risa", reveló que "no le va a nadie", se deslindó del Cuarto Tierra y expresó que se "hicieran bolas allá adentro", pues ella ya había perdido por no saber jugar sus cartas.

