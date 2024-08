Team tierra, ¿aliviado por salida de Mariana Echeverría de "La casa de los famosos"?: "estábamos fingiendo ser unidos"

Mariana Echeverría se quedó sin palabras, luego de ser testigo de lo que se decía de ella dentro de su equipo, luego de ser eliminada de "La casa de los famosos", pues sus compañeras y compañeros evidenciaron que sentían cierto alivio de que ya no formara parte del "team tierra".

La conductora se convirtió en la cuarta eliminada del reality, lo que generó no sólo el aplauso del público que, prácticamente, desde que comenzó el programa, solicitaba que Mariana saliera, sino de gran parte de la casa, incluídos algunos de sus aliados.

Luego de que Mario Bezares, otro de los nominados, apareciera en la placa de salvación, las y los integrantes del "team tierra" abandonaron el patio de la casa y se trasladaron a su habitación para digerir la salida de Mariana, pues su estrategia se había basado en enviarla a la nominación, debido a que tenían la certeza de que sería salvada por el público.

Al ver que no había sido así, Adrián Marcelo fue el primer en alzar la voz, destacando que, si Echeverría había salido, era porque había tenido comportamientos reprobables hasta para su propio equipo.

"El mango, aquí entre nos..., ya, wey... es su cumpleaños, dale el pinch* mango, ¿cómo crees que eso se vería?", indicó.

Por su parte, Gomita evidenció que Mariana la había tratado mal, luego de que Sabine Moussier la salvara a ella de formar parte de los cuatro nominados de la semana.

"¿Escuchaste, Sian, lo que me dijo cuando Sabine me dio la salvación?, yo ya entiendo sus comentarios porque él (Sian), me ha hecho ver la forma en que me los decía, por la manera de ser de ella", señaló.

Adrían Marcelo agregó:

"Estábamos fingiendo estar unidos, siendo honestos, yo contigo no batallo nada, con Gomita tampoco; había cosas que nos callábamos, actitudes que decías tú...".

Mariana pudo ver este clip, inmediatamente después de que abandonó la casa, mostrando sorpresa y también desilusión, pues se tapó el rostro en un momento de vulnerabilidad, el que se descubrió después de tomar un respiro que la tranquilizó.

En la misma charla, Adrián Marcelo hace una reflexión entorno a la estrategia que han tenido como equipo y el impacto que esta ha tenido hacia el público.

"Creo que algo que le molesta a la gente, incluso más que los villanos, es papel de víctimas, tenemos ya dos semanas contando un papel que somos víctimas, no lo somos, wey, pegamos igual, seguimos desviando la atención (diciendo) que ellos son los malos de la casa, ¿me explico, Goma?".

Por su parte, Echeverría expresó, ante su salida, que espera no ser juzgada por su comportamiento dentro del reality, destacando que eso no define el ser humano que es, ya que dentro de la casa se enfrenta a situaciones de supervivencia que los descolocan de la que es verdaderamente su personalidad.

"No puedo creer lo que me está pasando, me voy enterando de muchas cosas, tomaré todo con calma, es un reality muy fuerte, una experiencia muy fuerte, allá dentro no tenemos mucha idea de lo que pasa, ni modo... la verdad es que allá uno pierde su ser, porque yo dije que no hay que juzgar lo que pasa dentro porque es otro mundo, yo sé la persona que soy, sé la familia que tengo, la gente que me apoya, ni modo, a aguantar lo que se haya hecho mal o no, ya pasará después de un tiempo", consideró.

