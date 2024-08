Asociación LGBT condena posicionamiento de Ricardo Peralta contra Arath de la Torre: los derechos de la comunidad no son estrategia

Círculo Diverso, asociación civil enfocada en atender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, se pronuncia en contra de los argumentos a los que recurrió Ricardo Peralta la noche de ayer, en "La casa de los famosos", para justificar su posicionamiento en contra de Arath de la Torre, pues sugirió que el actor había tenido un actuar homofóbico hacia su persona; la entidad señala que el influencer procedió malintencionadamente, al intentar a hacer estrategia a expensas de los derechos de la comunidad.

Las palabras que Peralta, de 32 años, emitió anoche han causado la indignación del público, sobre todo, el que pertenece a la comunidad LGBT, que a través de redes sociales ha reprobado la postura del influencer, quien señaló a de la Torre como una persona que perpetua la LGBTfobia, esto debido a que, durante la semana, el actor le indicó que la ropa que traía puesta lo hacía sentir incómodo.

Durante su posicionamiento en la gala, Ricardo, también conocido como "Pepe", indicó que su forma de vestir era parte de su expresión de género y que, si bien, habría quien afirmaría que Arath se refería únicamente a la ropa que usaba en ese momento, estaba seguro que se trataba de una desaprobación que tenía relación a su identidad sexual.

Lee también: Ricardo Peralta asegura que el feminismo "no existe" y desata críticas en redes

"Hace unas cuantas galas, me hiciste un comentario muy desatinado, me dijiste: ´-Rick, quítate eso porque me incomoda verte así´, y hoy vengo a aquí a explicarte un poco un concepto llamado ´expresión de género´, que va ligada a la orientación sexual; mi orientación es homosexual, y también va ligada a la identidad de género; mi identidad de género es género fluido, no binario, eso quiere decir ni mujer ni hombre (...) yo sé que tal vez tú me puedas decir, o tal vez la gente en casa, que solamente te referías a que no te gustó mi ropa, no... yo sé que no sólo te referías a eso, para mí es muy fuerte eso, es algo con lo que he luchado toda mi vida, lo que me pongo es porque me hace sentir vivo, arriba los jotos afeminados", argumentó Ricardo.

Sus declaraciones generaron la reacción de Círculo Diverso, que recurrió a sus redes sociales para publicar un comunicado en el que el actor de Peralta contribuyó a la polarización social que existe hacia la comunidad, situación por la que desacreditaron por completo su expresión de anoche.

"Condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en televisión nacional Ricardo Peralta (Pepe) con la pretensión de atacar a otro de los concursantes del reality show ´La casa de los famosos´".

Además, consideraron que Peralta trató de persuadir a la audiencia con un discurso en que involucró a la comunidad de forma estratégica, buscando simpatía y la aprobación de otras y otros de sus integrantes, situación que la asociación tildó de lamentable, debido a los efectos que sus dichos pueden tener en la población y los sesgos que existe en ella sobre los derechos LGBT.

"Utilizar ´la carta de la homofobia´ como ´estrategia´ para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTIQ+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos y nuestras existes".

Lee también: Mariana Echeverría es la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos"

En este punto, vale precisar que existen clips que documentan que, a lo largo de la semana, Peralta compartió con algunas y algunos de sus compañeros del "team mar" que ya preparaba las palabras que diría a de la Torre, tras su comentario, asegurando que lo dejaría desarmado al momento que tuvieran que confrontarse.

"¿Puedes imaginar lo que le voy a decir?, tengo la explicación perfecta que le voy a decir y se ve a cag*r... y, si no lo entiende, pendej* él, pero allá afuera lo van a entender perfecto", precisó.

En el comunicado, Círculo Diverso continúa:

"Que quede claro, los derechos de las personas LGBTTTIQ+ no son una estrategia, ni un comodín a uso a conveniencia en un concurso de televisión y Ricardo Peralta no representa, no es, ni será vocero de las personas de la diversidad sexual; utilizar orientaciones, identidades y expresiones como estrategia de juego es completamente inaceptable e intolerable.

Lee también: Mariana Echeverría desvela secretos del Club América que su esposo le reveló: "los árbitros están a su favor"

A la postre, la asociación hizo un llamado a la producción de Televisa para reparar en los acontecimientos que tuvieron lugar ayer, en búsqueda de que las acciones del participante sean sancionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc