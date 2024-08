Mariana Echeverría será invitada a "Hoy", aunque la productora no quiera: "una especie de contrato", dice Legarreta

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de "La casa de los famosos" y, su salida, está provocando muchas reacciones, entre ellas la de la producción del programa "Hoy", del que se pronunció desafortunadamente dentro del reality, motivo por el que Andrea Legarreta aclara si la conductora será invitada al foro, como ocurre con cada una y uno de los habitantes que sale de la casa.

"La Legarreta" fue abordada fuera de las instalaciones de Televisa, al finalizar la emisión de hoy del matutino, para conocer qué ocurrirá con Mariana Echeverría y la tentativa invitación al programa.

Y aunque Andrea reconoció que su productora, Andrea Rodríguez no quería que Mariana visitara el programa, luego de pronunciarse negativamente sobre él, dentro de la casa, le extenderán la invitación, como lo han hecho con todas y todos los expulsados.

"La jefa no quería, la jefa hay ciertos elementos que no quiere, pero tengo entendido que por el tipo de programa, no sé si hay una especie de contrato, en el que tienen que asistir de promoción a ciertos lugares que ya están estipulados y mi jefa sigue obviamente las reglas pero, de querer, no", precisó.

Además, dio a entender que no tienen la certeza de si, además, Mariana aceptará:

"Si viene, porque ni siquiera estamos seguros que vaya a venir".

Sin ánimos de causar controversia, Andrea afirmó que, de recibir a Echeverría en "Hoy", ella no se comportará como una verduga, debido a que no está en posición de juzgar a nadie, pese a que los comportamientos de esa persona no sean los idóneos.

"Yo no soy quién para poner a nadie en su lugar, evidentemente en el caso de Mariana, es uan situación complicada, es incómoda, pues antes de entrar a la casa, venía mucho al programa, se le abrieron las puertas del programa y, ¿por qué no decirlo?, de nuestra amistad; también ha vivido situaciones tristes, que nos han conmovido, no se trata de ser inhumanos, pero ojo, yo no soy quién, ni a ella ni a nadie ,es poner simplemente lo que hemos visto", afirmó.

