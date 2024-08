Esposo de Mariana Echeverría brilla por su ausencia

Después de la reciente eliminación de Mariana Echeverría en “La Casa de los Famosos México”, todas las miradas estaban puestas en su esposo, Óscar Jiménez, quien trabajó en el Club América, en donde “los árbitros están a su favor siempre”, según contó la actriz retomando palabras de su marido. Pero el portero del Club León brilló por su ausencia, por lo que su nombre se volvió tendencia en X, luego de conocerse la eliminación de la conductora. Esta vez fue la hermana de Mariana quien estuvo a la salida y claro está que los fans se quedaron esperando ver qué tenía que decir Óscar, quien por cierto, hace varios días limitó los comentarios en sus redes sociales.

Unos salen, otros pierden y algunos más son condenados en la casa más famosa de México, pero afuera hay ganadores y esa es la plataforma Vix, que tuvo un ascenso en suscriptores en las últimas semanas que, por supuesto, se atribuye al reality show, pues ya de por sí llevaba hasta junio números positivos: 50 millones de usuarios activos. Felicidad total para Televisa, que ya celebra, aun con el impacto negativo en los comentarios de los inquilinos de LCDLF, que ha provocado las reacciones de diversas instituciones como Conapred, colectivos de la comunidad LGBT+ y patrocinadores que se han retirado.





El reality se ha convertido en un rotundo éxito. Foto: Instagram.





Adela Noriega prefiere el anonimato que roles de mujer madura

Nada ha convencido a Adela Noriega de regresar a las telenovelas. Nos cuentan cercanos que a la actriz, a quien se le vio en la pantalla chica por última vez en 2008 (“Fuego en la sangre”), le han ofrecido diversas historias, no sólo en Televisa, también en Telemundo y Azteca, pero no han sido lo suficientemente atractivas en cuanto a productor, libreto y galán, para dejar el anonimato de estos 16 años, pero particularmente para interpretar a una mujer madura y madre de hijos jóvenes, personajes que no se le han visto a la actriz radicada en Estados Unidos.





Adela Noriega desde 2008 desapareció de la televisión. Foto: Instagram @adelanoriegaworld

