Las gomitas Bichotas de Karol G: el producto que “eleva” a sus fans

Aunque no lo creas, existen gomitas de Karol G. El producto se vendió durante su tour, realizado entre finales de 2023 y el primer semestre de este año, y hoy está en manos de algunos fans que las presumen en redes sociales. Algunos incluso las llevan a eventos que consideran importantes, como ocurrió en el pasado concierto del Grupo Niche para Amazon Music. Las gomitas, llamadas en la etiqueta Bichotas, son de naranja y fresa, con una figura poco reconocible para quienes las ven, suponiendo que son angelitas o una especie de unicornios. El sabor varía, pero en esencia, son dulces de goma estándar con un enfoque promocional vinculado a la imagen de la colombiana, que abarrotan las tiendas online como Mercado Libre y otros distribuidores de su país. Su precio todavía no es tan elevado como el contenido de azúcar que, aunque está por encima del consumo normal, no importa cuando se trata de ser fan.

¿Ya se le subió? El Bogueto le hace el “fuchi” a sus fans

El reggaetonero mexicano El Bogueto, que ha cobrado gran auge en plataformas a lo largo del último año, firmó autógrafos durante la presentación del nuevo disco de J Balvin en la Ciudad de México, pero lo hizo visiblemente desganado, sin mirar a sus fans y volteándose para seguir conviviendo con otros personajes, como Uzielito Mix. A nadie sorprendió cuando, de plano, les dio la espalda al público y una de sus acompañantes se dirigió a los presentes diciendo: “Ya no va a firmar nada”. Contrario a él, J Balvin ofreció gratuitamente un concierto y popurrí a su público mexicano, e incluso al final tomó el tiempo de firmar tenis y playeras.

El joven reggaetonero ya se ha presentado en importantes escenarios como el Flow Fest. Foto: Instagram

Los Bunkers grabarán unplugged sin su baterista original

Hace una semana, Los Bunkers anunciaron que grabarán su disco unplugged, un formato donde los artistas versionan canciones en acústico. Sin embargo, no contarán con Mauricio Basualto, quien, tras un “incidente en la cabeza”, según reveló Álvaro López, se encuentra ausente.

Al público de la banda chilena parece no importarle la ausencia de uno de los miembros fundadores, pues la baterista Cancamusa ha caído bien entre los seguidores y ha logrado un sentido de pertenencia tan rápido que nadie se cuestionó la falta de Basualto cuando anunciaron la grabación del unplugged. El baterista, por cierto, se está recuperando favorablemente.

Entrevista con el grupo chileno Los Bunkers. FOTO: Diego Simón Sánchez