Maria León responde a quienes la critican por su marcado abdomen: "Amo mi cuerpo con locura"

A pesar de tener uno de los cuerpos más espectaculares del medio artístico, María León ha sido víctima de múltiples críticas debido a las imágenes que publica en sus redes sociales.

Hace tan solo unos días, la cantante y actriz compartió una imagen en las que aparece en el escenario del musical "Vaselina" mientras presume su marcado abdomen. En la postal, León fue sumamente atacada por los usuarios, quienes aseguraron que se le pasó la mano con el ejercicio y ahora su físico ahora la hace lucir demasiado masculina.

Sin embargo, la intérprete de Sandy no se quedó callada y durante un encuentro con los medios, decidió defenderse y dejar claro que ella es feliz tal y como es: "Siempre va a haber opiniones, te van a criticar con todo, así que vive y se feliz", dijo en un video publicado en el canal de la periodista Berenice Ortiz.









María también reveló que no le interesa lo que otros puedan decir de ella y mucho menos, estas críticas, pueden llegar a afectarle: "No me importa mucho la opinión social, mucho menos sobre mi físico; creo que eso es lo que menos nos debería de importar", agregó.

La exvocalista de Playa Limbo, lejos de preocuparse por esta situación, aseguró que se siente sumamente agradecida con su cuerpo, pues no solo la ha llevado hasta donde está, sino que es la única herramienta que tiene para hacer lo que más ama, que es estar frente al público: "Yo amo mi cuerpo con locura, sobre todo porque es funcional y me permite hacer lo que más amo. Me he puesto unas friegas de desveladas, de mal pasadas, y tengo un cuerpo muy generoso que ha aguantado mucho y que con los años le doy mucho más cariño y lo cuido más".

León también explicó que seguirán viendo cambios en ella, pues depende de cada proyecto tiene que prepararse más o menos, por ejemplo, ahora que protagoniza la obra necesita tener condición física para aguantar las duras coreografías y las canciones.

