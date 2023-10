Cuadritos de María León causan críticas

Si hay un cuerpo espectacular en el medio artístico ese es el de María León, quien no sólo lleva una estricta rutina de gimnasio, también practica pole dance y danza contemporánea, entre otras disciplinas, por lo que ese abdomen bien definido no es gratuito. Sin embargo, parece que a sus seguidores en redes se les ha olvidado que no hay que opinar de los cuerpos de las personas, porque los aplausos que ha recibido por su trabajo como Sandy, protagonista de “Vaselina”, también han venido acompañados de críticas a su abdomen marcado, pues dicen que se ve más masculina que el propio Danny (Erik Rubín) en la obra de teatro. Una de las personas que salió en su defensa fue la modelo argentina Florencia Cassi, que le recordó a la gente que no es correcto hablar de cuerpos ajenos, aunque sea el de una figura pública como María León.

A Alan Estrada nada le arruina el día

Si alguien sabe sacar el lado bueno de las cosas ese es Alan Estrada, quien este fin de semana fue noticia por cancelar la presentación de su libro “Viajar cambiará tu vida”, que tendría lugar el domingo por la tarde en la Feria Internacional de Monterrey, esto como una forma de solidarizarse con el Colectivo Percha, a quienes se les canceló su presentación de “Cuenti Drag”. Pues Alan no perdió el tiempo y en lugar de estar en Monterrey, la tarde del domingo aprovechó para ir a la presentación de Ana Brenda en la obra que escribió el propio Alan “Siete veces adiós”, y que se presenta en Ciudad de México. Además, aunque no ha revelado detalles, ya escribió en sus redes que de que habrá firma de su libro en Monterrey, habrá, y pronto revelará los detalles.





Tras cancelar la presentación de su libro en MTY. el actor se presentó en el debut teatral de Ana Brenda. Foto: Facebook Alan Estrada





Marina de Tavira está lista para dirigir teatro.

Después de más de 35 papeles como actriz en cine y televisión, la actriz considera que ha recibido señales para tomar una nueva faceta detrás de la puesta en escena. Recientemente terminó “Consentimiento”, que se presentó en el teatro Helénico, y viajó a España a presentar su nueva película “Latido”, donde habló de sus aspiraciones. “Me encantaría hacer dirección, pero todavía no me atrevo, aunque sí lo voy a hacer porque me está llegando por todas partes, me lo preguntan y me dicen a cada rato, entonces a lo mejor ya me voy a poner a dirigir”, dice la actual pareja de Diego Luna, aunque acepta que es un reto apabullante.





Marina de Tavira quiere iniciarse en la dirección cinematográfica. Foto: Nicole Trejo/EL UNIVERSAL.





