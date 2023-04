Romina Marcos se ha caracterizado por llevar un estilo de vida de perfil mucho más bajo que el de su madre, la vedette cubana Niruka, por lo que sorprendió a propios y ajenos cuando arremetió en contra de María León, quien formará parte del elenco principal de dos obras de Alejandro Gou, lo que causó molestia en la joven, la cual expresó su frustración debido a que son muchas y muchos los productores que no contemplan a nuevos talentos para sus producciones, los cuales sólo buscan una oportunidad, sin embargo, la joven ya se disculpó con la cantante y hasta sostuvieron un encuentro donde hicieron las pases.

Fue hace una semana cuando Alejadro Gou dio a conocer el elenco de "Vaselina", la puesta en escena que llegó a nuestro país por primera vez en 1984, para la cual contactó a gran parte del reparto original, es decir, las y los integrantes de Timbiriche, sin embargo, el productor también contempló la participación de nuevos rostros como Yahir y María, "la Sargento" León, situación que no agradó a todo mundo o, por lo menos, a Romi Marcos, quien se sintió frustrada al ver que la famosa cantante participará en dos obras del productor simultáneamente.

“Acabo de ver el elenco de Vaselina y estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras. (...) No puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León, o sea, es increíble, es talentosísima, la amo muchísimo, pero está en todo", dijo molesta, a traves de una de sus historias de Instagram.

Luego de hacer este comentario, las redes sociales se le echaron encima, expresándole que su comentario denotaba la envidia que sentía por el logro de otras personas, por lo que Romina volvió a recurrir a su cuenta de Instagram para contar que no se trataba de una molestia directa, pues ella ya había tenido la oportunidad de debutar el el musical "The Prom", el año pasado, sino que su molestia se había derivado de que un amigo muy cercano había audicionado, pero no había conseguido formar parte de la producción de Gou.

Este detalle fue dado a conocer por María León que, en entrevista con "De primera mano", reveló que luego del escándalo, Marcos la llamó para ofrecerle una disculpa, explicándole que su ira había sido desatada por el hecho de que un amigo suyo no pudo integrarse al proyecto.

"(Me dijo) María, la verdad quiero marcarte para pedirte una disculpa porque no era directamente contra ti me calenté, porque mi amigo no quedó en la audición”, confió y detalló que esa misma tarde se reunirían para aclarar las cosas, pues había tomado como buen gesto el hecho de que la joven tuviera la iniciativa de llamarse para reconocer su error.

"Nos vamos a ver al ratito para echarnos un mezcal y platicar y conocernos más. A lo mejor de esto también sale una amistad”, expresó.

Fue así que, pocas horas más tarde, Romina compartió una serie de fotografías a lado de León, en las que pareciera ser que se encuentran en el domicilio de alguna de las dos, platicando muy de cerca y, por lo escrito por la joven cantante parece que la conversación que tenían pendiente resultó más que bien, pues Marcos aseguró que ese encuentro había propiciado una conexión entre ellas que la hizo repensar las cosas y su postura previa.

"Hoy conecté con un ser humano maravilloso, También me quedó claro que las mujeres no somos competencia que, juntas, aprendemos y crecemos. Gracias, María León por regalarme tu verdad y escuchar la mía", escribió en una fotografía donde lucen abrazadas con grandes sonrisas en sus rostros.



