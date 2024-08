María Eugenia Ríos, la actriz que no actuó por capricho

A María Eugenia Ríos no sólo le tocó la transición de la época de oro del cine mexicano al nacimiento de la televisión y sus melodramas, también perteneció a una generación de actrices que rompieron con la idea de que se nacía actriz o actor.

Formó parte de una de las primeras generaciones de la Academia Andrés Soler, “su deseo era también demostrarle a su padre que ser actriz no era un mero capricho”, afirmó a EL UNIVERSAL el crítico Roberto Rondero.

“Vivió una época en que había muchas herencias actorales, no había escuelas muy dedicadas a la actuación, casi todo era sobre teatro y dependientes de la ANDA, a ella le toca abrir esta brecha en ese instituto, con profesores de primera, como Salvador Novo”, indicó.

Fue una actriz muy versátil, de carácter y con un gran respeto hacia el público, mismo que le transmitió a sus cuatro hijos: María Eugenia, Gustavo, Oscar y Andrés, los cuales son resultado de su matrimonio con el también actor Óscar Morelli.

“Ella siempre platicaba que trataba de hacer lo mejor para demostrarle a su padre que estaba equivocado y que siempre lo que deseó en su vida fue ser actriz, por eso se autoexigía demasiado para demostrar su vocación, aunque no hubiera un antecedente muy claro en su familia de que había grandes actores”.

María Eugenia Ríos falleció este 1 de agosto a los 88 años, noticia que lo dio a conocer su hijo, el también actor Andrés Bonfiglio.

“Mi mamita decidió irse de nuestro lado para reunirse con mi amado papito. Que vivan felices en la eternidad. Con profundo dolor me despido de la persona más importante en mi vida, con el corazón completamente destrozado, es la persona que más amé y me amó, gracias por todo lo que me enseñaste”.

Sobresalió en las telenovelas Chucho el roto, con Manuel López Ochoa, por su papel también fue tomada en cuenta para la versión fílmica. Dentro de su amplio currículum se destaca su aparición en El amor tiene cara de mujer, en la novela histórica La Constitución, María Mercedes, Rubí y Carita de ángel, entre otras.

“Dedicaste a crear la Estancia Infantil, el grupo Rosa Mexicano, la comisión femenina de la ANDA y todo tu tiempo en beneficio de los artistas mexicanos, es invaluable tu legado y espero que algún día lo puedan reconocer”, agregó su hijo Andrés en sus redes sociales.

El debut de María Eugenia Ríos lo vivió en el Palacio de Bellas Artes en una obra del dramaturgo Arthur Miller; en cine también estuvo en películas como Los signos del zodiaco, Pero sigo siendo el rey, Ataque salvaje por mencionar algunas.