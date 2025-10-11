Más Información

El espíritu veracruzano toma la Alhóndiga con un Fandango Monumental

Impulsan lenguaje claro y accesible como un derecho humano, en reunión Panhispánica en Lima

Con homenaje a Huemanzin y solidaridad hacia Veracruz inauguran el 53 Festival Internacional Cervantino

En Àvia, Rodrigo Ímaz se adentra en la vida de su abuela

A cien años de Luis González y González, maestro de la microhistoria

La UNAM y yo

MORELIA. , quien fue reconocida con el, “apareció” hoy en el, con un mensaje sobre que pronto cambiarán las cosas en Venezuela.

La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro, envió en un mensaje con motivo de la premier de la cinta “Aún es noche en Caracas”, con la presencia de los actores internacionales de ese pais, Edgar Ramírez (“Furia de titanes”) y Natalia Reyes (“Terminator;: dark fate”).

Basada en la novela “La hija de la española”, de Karina Sainz Borgo, se trata de un thriller de supervivencia y pérdida ambientado en la Caracas de 2017

“Refleja con una fuerza poética y dolorosa la realidad de millones de venezolanos, el desarriago, la pérdida, el duelo, pero sobre todo la esperanza que persiste, incluso en medio de la oscuridad”, dijo Machado por medio de un video.

“Darle voz y fuerza desde el arte a la verdad, a la libertad, a la justicia, esa libertad que hoy sostienen, con su fuerza y con su coraje, las mujeres venezolanas, las de la luz en medio de la noche. Aún es de noche en Caracas, pero muy pronto amanecerá y lo veremos y celebraremos juntos”, agregó.

