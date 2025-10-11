Nunca había sentido tanta desesperación y ansiedad como actor Gustavo Sánchez Parra, sino hasta que ingresó al elenco de "Olmo", cinta en la que sólo tenía que actuar con su voz y gesticulaciones, pues es un personaje con esclerosis sin movimiento de cuerpo.

El filme, que se presentó esta mañana en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad y forma parte de la competencia oficial, gira en torno a una familia de migrantes mexicanos en EU, donde el hijo adolescente debe hacerse cargo de su padre, cuando en realidad quiere salir de fiesta.

"Olmo" es una co producción con Plan B, la compañía de la el actor Brad Pitt, figura hollywoodense, es socio. Es el regreso del director Fernando Eimcbke ("Temporada de patos") al cine nacional tras casi una década, luego de "Club Sándwich".

"En varios momento tuve cierto estado de ansiedad, como que entre en que sentía que no estaba haciendo nada y Fernando captó eso, vio que me estaba poniendo mal y dijo que estaba sobregesticulando y todo eso se transmitía, me comenzó a caer el 20 tras eso", recordó Sánchez Parra, durante la conferencia de prensa tras la proyección.

Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

El también actor de "Amores perros" y "Rabia" dijo que para el personaje vio documentales y junto con el equipo de producción se entrevistó con especialistas.

La historia, hablada en inglés y español, se sitúa en 1979, un año en el que se conocía y hablaba poco de la enfermedad, algo que aprovechó Eimbcke.

"Una cosa que nos obsesionaba mucho era ser realistas y decidimos no darle demasiada información de ella ni a Olmo ni a su hermana (interpretados por adolescentes) porque en se tiempo la información no se compartía mucho con los hijos", apuntó el director.

Desconoció si Pitt ya vio la película, pero considera que es una buena señal el que haya aceptado estar en los créditos finales de la misma.

La semana próxima "Olmo" se presentará en un festival de Inglaterra y tiene en cartera otros más, para buscar un estreno comercial para 2026. Recién estuvo en el certamen de San Sebastián.

rad