Marc Anthony, señalado de presunto maltrato verbal por parte de una de sus exparejas

Después de su matrimonio con Nadia Ferreira y el nacimiento de su séptimo hijo, el primero con su joven esposa, Marc Anthony se encuentra viviendo una de las etapas más estables y felices de su vida; sin embargo esta tranquilidad podría verse empañada por una nueva polémica, ya que el salsero ha sido señalado de maltrato por una de sus exparejas.

En entrevista para el medio venezolano" Revista Ronda", la periodista Verónica Rasquin, con quien Anthony mantuvo un romance a finales de los 90, aseguró que no todo fue color de rosa durante el tiempo que estuvieron juntos, pues llegó a vivir episodios de violencia verbal.

"(Es) Totalmente posesivo, esa fue parte de las razones por la que yo me tuve que ir", dijo la venezolana. "Yo sí le dije que ya habían cosas que no iba a aguantar dentro de la relación. Violencia física no (hubo), nada de temas de drogas, pero sí es un tipo muy manipulador", agregó.

Ante los cuestionamientos de los conductores. Rasquin terminó confesando que la inseguridad de Marc lo llevó a maltratarla verbalmente, lo que derivó a que pusiera fin a la relación: "(Maltrato verbal) bueno eso sí, lamentablemente sí hubo. Yo digo que cuando los hombres, cuando a veces son inseguros pueden maltratar a la mujer", explicó.

Aunque no dio detalles sobre estos presuntos eventos, la modelo aseguró que fue su fuerza lo que la llevó a tomar el paso de abandonar al famoso cantante, pues para ese entonces ella ya se había ido a vivir con él, incluso tenían planes de boda: "Tuve mucha fortaleza, a pesar de que era muy joven, de decir 'no', yo sé poner mis límites, yo tengo mis valores que venían del hogar".









Verónica aseguró que después intentaron retomar la relación a distancia, pues ella se había marchado para Venezuela y él estaba en Nueva York; pero las cosas no funcionaron y quedaron en buenos términos: "Seguimos por teléfono un tiempo, tratamos otra vez de volver. (Él) no aguantó y a las dos semanas me estaba diciendo: 'Te necesito'. Le dije: 'Por eso no es que no va a servir. Te quiero mucho, te deseo lo mejor, pero no eres tú, soy yo'. Y así fue que terminó, terminó por las buenas", finalizó.

Hasta el momento Marc Anthony no ha respondido a las declaraciones de su expareja, sin embargo los usuarios no han visto con muy buenos ojos que las declaraciones de la periodista.

