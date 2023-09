Carlos Ballarta denuncia que los organizadores de uno de su shows lo cancelaron por hacer "chistes religiosos"

⚠️ #AGUASCALIENTES ⚠️

Se me informa que esto ocurrió: varias personas enviaron chistes míos sobre RELIGIÓN a los dueños de Auditorio DIMO, quienes son personas religiosas y ellos decidieron no presentar mi show.



¿Me molesta? Sí.

¿Puedo hacer algo? No.

¿El show va a ocurrir? Sí.