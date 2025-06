Luis Gerardo Méndez respondió esta tarde a quienes, en redes sociales, lo han criticado por presuntamente decir que en México no existían referencias musicales para poder hacer “Mentiras, la serie”, la cual produce y protagoniza.

En una entrevista difundida en X (antes Twitter), el actor de “Nosotros los nobles” señaló que durante la preparación de la serie, se dio cuenta que nadie sabía hacer algo así.

“No hay referencias de cine musical o de televisión musical en México, no existen, entonces teníamos que inventar eso nosotros, descubrirlo y fue muy complicado. No podías ir con un productor y preguntarle qué consejos me das, cómo se hace”, indicó.

En las redes sociales usuarios se han encargado de responder la declaración con clips de las cintas “Nosotros los pobres”, donde Pedro Infante canta en su taller de carpintero, así como de “¿Qué le dijiste a Dios?”, basada en canciones de Juan Gabriel.

Ahora en una conferencia en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde estuvo acompañado por las actrices Diana Bovio (“Mirreyes contra Godínez”) y Michelle Rodríguez (“Somos oro”), integrantes del elenco, Méndez precisó sus declaraciones.

“Se estaban burlando de mi hace rato en redes sociales y quiero aclarar que lo que dije fue que nunca se había hecho una serie de televisión musical en México. No estoy hablando de telenovelas musicales, hubo muchas en los 90s, no estoy hablando del cine de oro que se hizo hace 60 años, estoy hablando del cine de mi generación, de la televisión, del streaming, eso no existía y lo sostengo, es la primera serie musical que se hace en México”, subrayó.

“Mentiras, el musical”, basada en la obra musical que se escribió hace 16 años, se estrenó hoy en la plataforma de Prime Video, estando conformada por ocho episodios, a lo largo de los cuales se oyen más de 30 canciones.

Sigue la reunión de cuatro mujeres que han tenido relaciones con el mismo hombre. Mariana Treviño (“Club de Cuervos”), Regina Blandón y Belinda son junto con Bovio, las protagonistas.

Méndez sostuvo que hay pocas referencias para musicales en México.

“Mentiras no tiene nada que ver con las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, entonces tampoco servía mucho verlas y en ese sentido hubo que hacer mucha investigación con Gabriel Ripstein (el director), clavarnos en los lenguajes, en qué funciona en la televisión, en la adaptación.

“No sólo era complejo adaptar la obra de teatro a la pantalla, sino traer una obra de teatro que se escribió hace 16 años al 2025. Hay temas que en la obra de teatro hace 16 años eran muy relevantes por ejemplo el arco de Emmanuel (el principal masculino) que era una mujer trans de alguna manera; hoy ese arco es problemático, entonces nos interesaba tocar otro tipo de problemáticas”, subrayó.

